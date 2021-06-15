İstanbul'daki müsilaj uzaydan görüntülendi

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İstanbul sahillerini vuran müsilaj sorunu uzaydan görüntülendi.
İstanbul sahillerini kilometrelerce kaplayan müsilaj, uzaydan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, Kadıköy sahillerinde başlayan deniz salyasının Maltepe sahilleri boyunca uzadığı, kimi bölgelerde ise açıklara doğru arttığı görüldü.
İskelelerin büyük bir bölümü, gemiler ve teknelerin etrafı tamamen salya ile kaplandı.
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