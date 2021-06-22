EURO 2020'nin en güzel kadın taraftarları

Turnuvanın her maçı hem verilen mücadeleyle hem de Avrupa'nın dört bir yanından gelen güzel futbol hayranlarıyla renkli görüntülere sahne oluyor.
Ülkelerinin milli takımlarını destekleyen kadın taraftar, Sputnik’in galerisinde.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tribünlerde yer alan güzel kadın taraftarlar hem maçları heyecanla izliyor, hem de desteklerini esirgemiyor.
Turnuvanın her maçı hem verilen mücadeleyle hem de Avrupa'nın dört bir yanından gelen güzel futbol hayranlarıyla renkli görüntülere sahne oluyor.
Ülkelerinin milli takımlarını destekleyen kadın taraftar, Sputnik’in galerisinde.
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen 'müsilaj' birçok yerde etkisini göstermeye devam ediyor.
İstanbul sahillerini vuran müsilaj sorunu uzaydan görüntülendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup dağcı, dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için 39 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı.
Kuzey Yarımküre'de, gök bilimcilerin 'Ateş Çemberi' olarak adlandırdığı, 2021’in güneş tutulması gerçekleşti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)