EURO 2020'nin en güzel kadın taraftarları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tribünlerde yer alan güzel kadın taraftarlar hem maçları heyecanla izliyor, hem de desteklerini esirgemiyor.

Turnuvanın her maçı hem verilen mücadeleyle hem de Avrupa'nın dört bir yanından gelen güzel futbol hayranlarıyla renkli görüntülere sahne oluyor.

Ülkelerinin milli takımlarını destekleyen kadın taraftar, Sputnik’in galerisinde.