2021'in en iyi portre fotoğrafları belli oldu

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2021 Yılının Portre Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları açıklandı.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda çalışmanın katıldığı yarışmada Avustralyalı fotoğrafçı Forough Yavari'nin Yalnızlık isimli çalışması birincilik ödülüne layık görüldü.
Hem profesyonel, hem amatör fotoğrafçıların yarıştığı etkinlikte finale kalan ve dereceye giren bazı çalışmalar, Sputnik'in galerisinde.
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