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    Koruma altında olan ve nadir görülen şamualar Sputnik objektiflerine takıldı

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    • Anadolu’nun en önemli biyolojik çeşitlilik alanı olma özelliğine sahip olan Tunceli’de, çengel boynuzlu dağ keçisi Sputnik objektiflerine takıldı.
    • Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve şamua olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağı'nda görüntülendi.
    • Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi, daha çok sarp kayalıklarla dağların zirvelerinde yaşıyor.
    • Yüksek rakımlarda yaşadıkları için nadir görülen türlerden olan şamualar, Tunceli’de Alevi inancına göre kutsal görülür.
    • Yöre halkı tarafından dağ keçilerinin ‘Hızır’ın davarları’ olduğuna inanılır.
    • Koruma altında olan çengel boynuzlu dağ keçilerinin avlanması yasak.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Anadolu’nun en önemli biyolojik çeşitlilik alanı olma özelliğine sahip olan Tunceli’de, çengel boynuzlu dağ keçisi Sputnik objektiflerine takıldı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1044889563_0:291:3072:2019_1200x675_80_0_0_af053b9b3aa4eb2b7a793b318ffadf8d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202107051044889633-koruma-altinda-olan-ve-nadir-gorulen-samualar-sputnik-objektiflerine-takildi/

    Tunceli’de, Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi Sputnik objektiflerine takıldı.

    İlgili konular:

    Tunceli'de, koruma altındaki şamualar görüntülendi
    Etiketler:
    şamua, Sputnik, Dağ Keçisi, Hızır, Tunceli
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    Koruma altında olan ve nadir görülen şamualar Sputnik objektiflerine takıldı
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