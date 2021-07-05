Koruma altında olan ve nadir görülen şamualar Sputnik objektiflerine takıldı

Tunceli’de, Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi Sputnik objektiflerine takıldı.
Royal Observatory Greenwich Gözlemevi tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın kısa listesine girip finale kalanlar belli oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turundaki İtalya-Avusturya maçını, başkent Roma’da binlerce taraftar dev ekran karşısında izledi.
2021 yazının ilk dolunayı dün gece farklı noktalardan gözlemlendi. Her yıl haziranda gerçekleşen bu dolunay 'Çilek Ay' ya da 'Çilek Dolunayı' olarak anılıyor. Dolunayın ABD'de çilek hasadına denk gelmesinden dolayı bu isimle anıldığı biliniyor. Bu dolunay, Dünya'ya en yakın noktada meydana geldiği için aynı zamanda bir 'süper dolunay.'
2021 Yılının Portre Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları açıklandı.
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