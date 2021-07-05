Koruma altında olan ve nadir görülen şamualar Sputnik objektiflerine takıldı

2021 yazının ilk dolunayı dün gece farklı noktalardan gözlemlendi. Her yıl haziranda gerçekleşen bu dolunay 'Çilek Ay' ya da 'Çilek Dolunayı' olarak anılıyor. Dolunayın ABD'de çilek hasadına denk gelmesinden dolayı bu isimle anıldığı biliniyor. Bu dolunay, Dünya'ya en yakın noktada meydana geldiği için aynı zamanda bir 'süper dolunay.'