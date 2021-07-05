Plaj tatilinin vazgeçilmezi bikini 75 yaşında

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5 Temmuz dünyanın pek çok ülkesinde Bikini Günü olarak kutlanıyor.
75 yıl önce Fransız makine mühendisi Louis Reard tarafından tanıtılan bikini, kısa zamanda plaj modasının ayrılmaz parçası haline gelmiştir.
Modanın gelişmesiyle değişen ve günümüzde çeşitliliğiyle dikkat çeken bikini modelleri, Sputnik'in galerisinde.
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