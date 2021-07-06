Karabağ'daki Türk-Rus Ateşkes Gözlem Merkezi'nden görüntüler

Ağdam'da 30 Ocak'ta açılan merkezde İHA personeli de dahil 60 Türk, 60 da Rus askeri görev yapıyor.
Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı Gözlem Merkezi'nden kareler, Sputnik'in galerisinde.
Karabağ'da ateşkesin uyulup uyulmadığını denetleyen Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetlerine devam ediyor.
Ağdam'da 30 Ocak'ta açılan merkezde İHA personeli de dahil 60 Türk, 60 da Rus askeri görev yapıyor.
Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı Gözlem Merkezi'nden kareler, Sputnik'in galerisinde.
5 Temmuz dünyanın pek çok ülkesinde Bikini Günü olarak kutlanıyor.
Tunceli’de, Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi Sputnik objektiflerine takıldı.
Royal Observatory Greenwich Gözlemevi tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın kısa listesine girip finale kalanlar belli oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turundaki İtalya-Avusturya maçını, başkent Roma’da binlerce taraftar dev ekran karşısında izledi.
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