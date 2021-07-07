ABD askerlerinin terk ettiği Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün görüntüleri

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NATO birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme kararı kapsamında ABD, Afganistan'daki en büyük askeri üssü Bagram'ı boşalttı.
Başkent Kabil'e 50 kilometre mesafede yer alan Bagram Hava Üssü'nün Afgan kuvvetlerine teslim edildiği belirtildi.
20 yıllık savaş sonrasında Taliban’la varılan anlaşma doğrultusunda ABD ordusu tarafından terk edilen Bagram Üssü'nden kareler, Sputnik'in galerisinde.
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