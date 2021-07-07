ABD askerlerinin terk ettiği Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün görüntüleri

ABD askerlerinin terk ettikleri Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün içinden bir kare. Bagram’ın yeni Afgan komutanı Asadullah Kohistani, 5 Temmuz’da Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, ABD askerlerinden geriye on binlerce paket hazır gıda ve içecek kaldığını belirterek üste anahtarsız yüzlerce sivil ve zırhlı aracın kaldığını kaydetti