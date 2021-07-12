'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de balon uçuşları başladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sezonun ilk sıcak hava balonu uçuşu yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, kente gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını ve turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen uçuşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen uzun aranın ardından tekrar başladı.

Göbeklitepe'nin yakınında yapılan sezonun ilk uçuşuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı katıldı.