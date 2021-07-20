Kuruyan Düden Gölü'nün can damarları göründü: 'Manzara büyüleyici ama aldanmayın'

'Anadolu Kadim Doğa' adlı belgeselini çeken yönetmen Burak Doğansoysal, "Düden Gölü'nde, 10-12 bin flamingo ve en az 15 tür farklı kıyı kuşu vardı. Gölü besleyen tatlı su kaynağındaki damarlar, gölün su seviyesi azaldıkça görülebiliyor. Dolayısıyla manzara olarak büyüleyici ama su seviyesinin azaldığını göstermesi, iyi bir durum değil" dedi.
Bingöl’ün sıradışı doğal güzelliklerinden biri olan ‘Yüzen Adalar’, her mevsim doğaseverlerin, yerli turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı. Toprak parçalarının birbirinden ayrılmasıyla oluşan adalar, rüzgarın etkisiyle hareket ediyor.
İtalya'da Presena buzulunu güneş ışınlarından korumak için bilim insanları 13 yıldır muşamba kullanıyor. 2008'de başlayan muşamba uygulamasıyla ise buz dağının yüzde 70'i korundu.
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle6 binanın çöktüğü, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin arandığı belirtildi.
Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.
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