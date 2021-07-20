Kayıt
14:02 20 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fotoğraf

    Kuruyan Düden Gölü'nün can damarları göründü: 'Manzara büyüleyici ama aldanmayın'

    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün izni ve desteğiyle yaban hayatının önemli uzman isimleri Ali Şenel, Burak Doğansoysal, Fırat İşbecer'den oluşan ekip öncülüğünde; Türkiye'nin en kapsamlı habitat belgeseli için çekimlere Nisan ayında başlandı.
    • 'Sulak alanlar', 'ormanlar', 'denizler ve kıyılar', 'bozkırlar', akarsular ve dereler', 'dağlar, vadiler ve kanyonlar' olarak habitatların anlatılacağı 'Anadolu Kadim Doğa' adlı belgesel 6 bölümden oluşacak. Her habitatın en az iki kere ve dört mevsimde olmak kaydıyla çekimleri yaklaşık 2.5 yıl sürecek.
    • Yönetmen Burak Doğansoysal, ülkemizin sulak alanlarının neredeyse tamamını havadan, karadan hatta bazen suyun içinden görüntülediklerini belirterek, “Umarım izlerken bizim çekerken aldığımız kadar keyif alırsınız. Biraz bekleteceğiz ama değecek, belgeselimiz 2.5 sene sonra hazır. 64 ülke gezdim, 30'unda çalıştım. Aslanla, jaguarla, kaplanla, gorille göz göze geldim. Hiçbirinde şu anda ülkemde çektiğim yeni belgesel kadar heyecanlanmadım. İnanılmaz bir tempoda çalışıyoruz, umarım bu muhteşem doğanın hakkını verecek bir iş çıkartırız dedi.
    • 'Anadolu Kadim Doğa' adlı belgeselle Türkiye'nin habitatlarının anlatılacağını belirten Doğansoysal; sulak alanlar dışında ormanlar, denizler ve kıyılar, bozkırlar, akarsular ve dereler, dağlar, vadiler ve kanyonlar şeklinde 6 bölümden oluşacağını açıkladı. Bu boyutta bütün habitatları kapsayan bir çalışmanın da muhtemelen ilk olacağını kaydeden Doğansoysal, “Dört farklı sezonda her habitatı çalışıyoruz diye konuştu.
    • Çekimlerin Nisan’da başladığını kaydeden Doğansoysal, “En az iki kere dört mevsimi görmemiz lazım ki habitatları, tüm döngüyü hakkıyla belgeleyebilelim çünkü yaz, bahar, sonbahar ve kışın hem bitki örtüsü hem hayvanlar değişiyor. Her mevsim genelde kuşlardan oluşan göç eden türler ile hiç gitmeyen türler var. Memeli hayvanları yazın görüntülemek nispeten daha zorken, sonbahar ve kış ise nispeten daha kolay oluyor dedi.
    • Ekibe, görüntü yönetmeni Ali Şenel ve yapımcı Fırat İşbecer'in dışında doğa belgeseline meraklı gençlerin de belirli dönemlerde katılım sağladığını anlatan Burak Doğansoysal, gençlerin büyük ilgi gösterdiğini ve çok ciddi başvuru aldıklarını söyledi. Doğansoysal, “Esas vermek istediğimiz mesaj, Anadolu'nun içinde yaşadığımız coğrafyanın A'dan Z'ye bütün türlerinin, özellikle nesli tehlike altındaki ve sembol türlerini, gelecek nesillere bırakabilmek için görsel envanterini çıkarmak istiyoruz diye konuştu.
    • Habitatlar üzerinden birtakım doğal hikayeler ve doğal döngünün de anlatıldığını dile getiren Doğansoysal, “Habitatlar korunursa otomatik olarak içindeki canlıları da korumuş olacağımız mesajını iletmek istiyoruz. Yanlış bir algı var ve insanlar yaşadıkları yerde gördükleri canlıların her yerde çok olduğunu düşünüyor. Halbuki öyle değil. Örneğin; en son Tuz Gölü'nde binlerce flamingo ölümü oldu. Flamingolar yaşadığı Tuz Gölü havzasında çok bol görülüyor diye her yerde bol değil. Orası iki önemli üreme alanından biri. Bu algıyı kırmaya çalıyoruz, bilinç oluşturmak istiyoruz. Gittiğimiz köylerde, 'Bu kuştan çok var' diyorlar ama sadece orada ve başka yerde yok dedi.
    • Bu yıl çok farklı tespitte bulunduklarına da dikkat çeken Doğansoysal, “Konya-Kulu'daki Düden Gölü'nde, 10-12 bin flamingo ve en az 15 tür farklı kıyı kuşu vardı. Oranın avantajı, göl ne kadar kurursa kurusun düden su taşımaya devam ediyor. 15 gün önce tekrar gittik, göl küçülmüş ama hala yakın sayıda flamingo vardı ama orası üreme alanı değil Tuz Gölü'ne gitmek zorundalar. Gölü besleyen tatlı su kaynağını görüntüledik. O damarlar, gölün su seviyesi azaldıkça görülebiliyor. Normalde gölde su seviyesi yüksekken görülemez. Dolayısıyla manzara olarak büyüleyici ama su seviyesinin azaldığını gösteren, iyi bir durum değil dedi.
    © DHA
    Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün izni ve desteğiyle yaban hayatının önemli uzman isimleri Ali Şenel, Burak Doğansoysal, Fırat İşbecer'den oluşan ekip öncülüğünde; Türkiye'nin en kapsamlı habitat belgeseli için çekimlere Nisan ayında başlandı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045007927_0:0:3074:1731_1200x675_80_0_0_caeaff758715f3aa176abd3260e84355.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202107201045008206-kuruyan-duden-golunun-can-damarlari-gorundu-manzara-buyuleyici-ama-aldanmayin/

    'Anadolu Kadim Doğa' adlı belgeselini çeken yönetmen Burak Doğansoysal, "Düden Gölü'nde, 10-12 bin flamingo ve en az 15 tür farklı kıyı kuşu vardı. Gölü besleyen tatlı su kaynağındaki damarlar, gölün su seviyesi azaldıkça görülebiliyor. Dolayısıyla manzara olarak büyüleyici ama su seviyesinin azaldığını göstermesi, iyi bir durum değil" dedi.

    İlgili konular:

    Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni belli oldu: Kuraklık kaynaklı oksijen yetersizliği
    Türkiye'nin en büyük beşinci gölü sazlığa döndü
    Etiketler:
    Kuş, Flamingo, Kuraklık, göl
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • Yörede yaşanan halk tarafından keşfedilen ve tamamen doğal yollarla oluşan ada bölgede ‘Yüzen Adalar’ olarak biliniyor.
      Son güncelleme: 12:27 19.07.2021
      12:27 19.07.2021

      Bingöl'ün 'Yüzen Adalar'ı

      Yazarı

      Bingöl’ün sıradışı doğal güzelliklerinden biri olan ‘Yüzen Adalar’, her mevsim doğaseverlerin, yerli turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı. Toprak parçalarının birbirinden ayrılmasıyla oluşan adalar, rüzgarın etkisiyle hareket ediyor.

      5
    • İtalya’daki Presena buzulu
      Son güncelleme: 12:06 16.07.2021
      12:06 16.07.2021

      İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi

      İtalya'da Presena buzulunu güneş ışınlarından korumak için bilim insanları 13 yıldır muşamba kullanıyor. 2008'de başlayan muşamba uygulamasıyla ise buz dağının yüzde 70'i korundu.

      8
    • Almanya - sel
      Son güncelleme: 12:20 15.07.2021
      12:20 15.07.2021

      Almanya’da sel nedeniyle 6 bina çöktü: 9 ölü, 70 kayıp

      Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle6 binanın çöktüğü, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin arandığı belirtildi.

      5
    • ABD, Afganistan’dan çekilme sürecini hızlandırarak önümüzdeki ay sonunda tamamlamayı hedeflerken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Taliban saldırıları nedeniyle yılbaşından bu yana 223 bin Afgan evlerini terk etmek zorunda kaldı, bu sayı sadece geçen hafta 56 binin üzerindeydi. Fotoğrafta: Taliban saldırılarının mağdurları için başkent Kabil'de kurulan geçici mülteci kampına sığınan Afganlılar
      Son güncelleme: 19:12 13.07.2021
      19:12 13.07.2021

      Radikal örgütlerin çatışma alanına dönen Afganistan'daki mülteci kampından kareler

      Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

      7
    Multimedya
    'Sulak alanlar', 'ormanlar', 'denizler ve kıyılar', 'bozkırlar', akarsular ve dereler', 'dağlar, vadiler ve kanyonlar' olarak habitatların anlatılacağı 'Anadolu Kadim Doğa' adlı belgesel 6 bölümden oluşacak. Her habitatın en az iki kere ve dört mevsimde olmak kaydıyla çekimleri yaklaşık 2.5 yıl sürecek.
    Kuruyan Düden Gölü'nün can damarları göründü: 'Manzara büyüleyici ama aldanmayın'
    Karikatür
    Eski AB Konseyi Başkanı Tusk, AB'nin çöküşüne ilişkin bir senaryo dile getirdi
    İnfografik
    Nisan'dan bu yana Afganistan'daki durum nasıl değişti?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet