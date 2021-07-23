Çiçek açan kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira

'Anadolu Kadim Doğa' adlı belgeselini çeken yönetmen Burak Doğansoysal, "Düden Gölü'nde, 10-12 bin flamingo ve en az 15 tür farklı kıyı kuşu vardı. Gölü besleyen tatlı su kaynağındaki damarlar, gölün su seviyesi azaldıkça görülebiliyor. Dolayısıyla manzara olarak büyüleyici ama su seviyesinin azaldığını göstermesi, iyi bir durum değil" dedi.