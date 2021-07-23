Çiçek açan kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 kilometrelik uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları, çiçek açmaya başladı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası ise 80 bin lira.
Diyarbakır’da, domates hasadının başlamasıyla birlikte, kurutma sergileri de açılmaya başladı. Kurutma için geniş bir alana serilen domateslerle tarlalar kırmızıya büründü.
Bursa’nın Gemlik ilçesinin Karacaali köyü, denizi, tabiatı ve sakinliğiyle insanları büyülüyor. Çukurda kalması sebebiyle, 7 tane tabelası olmasına rağmen, gelmek isteyenler bu saklı kalmış güzelliği bulmakta zorluk çekiyor.
Kemer Barajı'ndaki doluluk, bölgede yaşanan kuraklıktan dolayı yüzde 20 seviyelerine gerilerken, doğal güzelliğiyle bilinen Arapapıştı Kanyonu’ndaki nehirde de sular çekildi.
'Anadolu Kadim Doğa' adlı belgeselini çeken yönetmen Burak Doğansoysal, "Düden Gölü'nde, 10-12 bin flamingo ve en az 15 tür farklı kıyı kuşu vardı. Gölü besleyen tatlı su kaynağındaki damarlar, gölün su seviyesi azaldıkça görülebiliyor. Dolayısıyla manzara olarak büyüleyici ama su seviyesinin azaldığını göstermesi, iyi bir durum değil" dedi.
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