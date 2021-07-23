Domates kurutma sergisinde renkli görüntüler

Diyarbakır’da, domates hasadının başlamasıyla birlikte, kurutma sergileri de açılmaya başladı. Kurutma için geniş bir alana serilen domateslerle tarlalar kırmızıya büründü.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan domates tarlalarında hasat başladı. Hasadın başlaması ile birlikte çevre illerdeki tarım işçileri için de yeni bir iş imkanı doğdu.

Çalışmak için gelen ve domates tarlaları etrafında çadır kuran tarım işçileri, kurutma işlemi için yoğun bir mesai harcıyor. En düşük yevmiyenin 75 lira olduğu domates hasadında, kasa hesabı ile çalışan bir işçi yaptığı işe göre çalışırken, günlük yevmiyesi 150-200 lira arasında değişiyor.

Sabah 05.00’da işe koyulan işçiler, akşam saat 20.00’a kadar çalışıyor. İşçileri en çok zorlayan ise sıcaklar, zira hava sıcaklığı bazen 50 dereceyi bulabiliyor. Kurutularak çuvallara doldurulan domatesleri yurtdışına da ihraç ediliyor.