Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.
Diyarbakır’da, domates hasadının başlamasıyla birlikte, kurutma sergileri de açılmaya başladı. Kurutma için geniş bir alana serilen domateslerle tarlalar kırmızıya büründü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 kilometrelik uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları, çiçek açmaya başladı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası ise 80 bin lira.
Bursa’nın Gemlik ilçesinin Karacaali köyü, denizi, tabiatı ve sakinliğiyle insanları büyülüyor. Çukurda kalması sebebiyle, 7 tane tabelası olmasına rağmen, gelmek isteyenler bu saklı kalmış güzelliği bulmakta zorluk çekiyor.
Kemer Barajı'ndaki doluluk, bölgede yaşanan kuraklıktan dolayı yüzde 20 seviyelerine gerilerken, doğal güzelliğiyle bilinen Arapapıştı Kanyonu’ndaki nehirde de sular çekildi.
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