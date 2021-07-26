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    MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’ndan renkli kareler

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    • Tanıtımı ilk defa MAKS-2021’de yapılan savaş araçlarının en dikkat çekeni, İngilizcede ‘mat etmek’ anlamına gelen ‘Checkmate’ adını alan beşinci nesil tek motorlu savaş uçağıydı.
    • Checkmate uçağının tanıtımından bir kare.
    • Su-57 beşinci nesil çok maksatlı savaş uçağı
    • Fuara katılan ünlü Striji Hava Akrobasi grubu, MiG-29 çok amaçlı savaş uçaklarıyla çeşitli akrobasi hareketlerini yaptı.
    • Orel uzay aracıyla Ay’a gidecek kozmonotların kullanacağı Sokol-M adlı uzay giysisinin prototipi ilk kez MAKS-2021 fuarında sergilendi.
    • Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Rus Şövalyeleri (Russkie Vityazi) hava akrobasi ekibi Su-30SM savaş uçaklarıyla akrobasi gösterisi gerçekleştirdi.
    • Uçuş programına katılanlar arasında Indian Air Force helicopter mürettebatı da vardı.
    • MS-21-300 ve MS-21-310 yolcu uçakları. Toplamda fuarın uçuş programına 80 adet uçak ve helikopter katıldı.
    • Rusya devlet uzay ajansı Roscosmos’un standı.
    • Rusya’nın yeni turboprop yolcu uçağı Il-114-300. Yeni MAKS Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, 2023 yılının temmuz-ağustos aylarında düzenlenecek.
    © Sputnik / Pavel Bednyakov
    Tanıtımı ilk defa MAKS-2021’de yapılan savaş araçlarının en dikkat çekeni, İngilizcede ‘mat etmek’ anlamına gelen ‘Checkmate’ adını alan beşinci nesil tek motorlu savaş uçağıydı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045056215_0:360:3000:2047_1200x675_80_0_0_552b1207d004a232b8f9672d1a83255f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202107261045057004-maks-2021-uluslararasi-havacilik-ve-uzay-fuarindan-renkli-kareler/

    Rusya’da bu yıl 15’incisi düzenlenen MAKS Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı tamamlandı. Fuar sırasında toplam maliyeti 265 milyar ruble (yaklaşık 3.6 milyar dolar) olan anlaşmalar imzalandı.

    MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı organizatörlerinin yazılı açıklamasında, “Büyük anlaşmalar Sukhoi Superjet 100 ve Il-114-300 uçakları ile Mi-8AMT, Mi-38PS, Mi-171A3 helikopterlerinin tedarikiyle ilgili” ifadesine yer verildi.

    Sputnik, MAKS-2021 fuarından renkli kareler derledi.

    Etiketler:
    Rus Şövalyeleri (Russkiye Vityazi), MS-21-300 yolcu uçağı, MS-21, Checkmate, İl-114-300, Roscosmos, Su-57, uzay giysisi, hava akrobasi, Havacılık, MAKS-2021
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    MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’ndan renkli kareler
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    ABD, Afganistan'da hava saldırılarını sürdürecek
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