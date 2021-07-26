MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’ndan renkli kareler

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Rusya’da bu yıl 15’incisi düzenlenen MAKS Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı tamamlandı. Fuar sırasında toplam maliyeti 265 milyar ruble (yaklaşık 3.6 milyar dolar) olan anlaşmalar imzalandı.
MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı organizatörlerinin yazılı açıklamasında, “Büyük anlaşmalar Sukhoi Superjet 100 ve Il-114-300 uçakları ile Mi-8AMT, Mi-38PS, Mi-171A3 helikopterlerinin tedarikiyle ilgili” ifadesine yer verildi.
Sputnik, MAKS-2021 fuarından renkli kareler derledi.
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