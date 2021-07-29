Manavgat'taki orman yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Türkiye, güneyindeki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'deki yangınlar devam ediyor. Manavgat'taki orman yangını yaklaşık 21 saatte kontrol altına alınırken Akseki'deki yangın sürüyor.
Rus pilot Anatoliy Knışev, Rusya’nın yeni nesil savaş uçağı Su-75 ile ABD’nin beşinci nesil avcı uçağı F-35’i karşılaştırdı.
Rusya’da bu yıl 15’incisi düzenlenen MAKS Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı tamamlandı. Fuar sırasında toplam maliyeti 265 milyar ruble (yaklaşık 3.6 milyar dolar) olan anlaşmalar imzalandı.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.
Diyarbakır’da, domates hasadının başlamasıyla birlikte, kurutma sergileri de açılmaya başladı. Kurutma için geniş bir alana serilen domateslerle tarlalar kırmızıya büründü.
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