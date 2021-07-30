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    Marmaris'te yangının küle döndürdüğü ormanlar görüntülendi

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    • Marmaris'teki orman yangını, dün öğle saatlerinde çıktı.
    • Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
    • Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
    • Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü.
    • Pedagog eşliğinde ifadeleri alınan 10 yaşlarında iki çocuğun Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık dediği aktarıldı.
    • Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında dün bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı ortaya çıktı.
    • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son üç günde çıkan 81 yangından 11’inin kontrol altına alma çalışmasının sürdüğünü bildirdi.
    © Sputnik / Burcu Okutan
    Marmaris'teki orman yangını, dün öğle saatlerinde çıktı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045104002_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_c5f36794e8dac652ab2f792f80fe6bdc.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202107301045105477-marmariste-yanginin-kule-dondurdugu-ormanlar-goruntulendi/

    Türkiye, çok sayıda şehirde yaşanan 60'ın üzerinde yangınla mücadele ediyor. Sputnik Türkiye muhabiri, Marmaris'te çıkan ve yerleşim yerlerine de yaklaşan yangının neredeyse küle döndürdüğü ormanlık alanlarını görüntüledi.

    Marmaris'te yangınla mücadele devam ediyor.

    'Marmaris bir tane'

    Marmaris Belediye başkanı Mehmet Oktay, "Ben buradan çok acil olarak, ama çok acil olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen, sayın yetkililer bizi duyun. Havadan müdahalelerin derhal hızlanması ve çoğalması gerekiyor. Başka türlü bunun önüne geçebilmemiz mümkün gözükmüyor. Marmaris bir tane” açıklaması yaptı.

    Oktay, "Şu anda da üç veya dört helikopter havadan müdahale ediyor. Ama malum hava şartlarından kaynaklı kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Birincisi hava oldukça sıcak ve kuru, ikincisi nem yok ve devamında da rüzgar bir miktar şiddetli. Özellikle kuzey ve kuzeydoğu yönünden estiğinden ötürü yangın çok hızlı şekilde yayılıyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Marmaris, Orman yangını, Yangın söndürme
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    Tüm fotoğraflar

    • Orman yangını sırasında alevler 20- 30 metreye ulaştı.
      Son güncelleme: 23:27 30.07.2021
      23:27 30.07.2021

      Manavgat yangınında 3'üncü gün

      Yazarı

      Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 3'ncü günde de söndürülmeye çalışıldı. Ekipler canla başla çalışırken, vatandaşlar onları izledi.

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    • Öte yandan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. AFAD da Manavgat'taki yangına ilişkin, Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti açıklamasında bulundu.
      Son güncelleme: 11:48 29.07.2021
      11:48 29.07.2021

      Manavgat'taki orman yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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    Multimedya
    Orman yangını sırasında alevler 20- 30 metreye ulaştı.
    Manavgat yangınında 3'üncü gün
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    Türkiye yangınlarla mücadele ediyor
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    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
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