Marmaris'te yangının küle döndürdüğü ormanlar görüntülendi

Türkiye, çok sayıda şehirde yaşanan 60'ın üzerinde yangınla mücadele ediyor. Sputnik Türkiye muhabiri, Marmaris'te çıkan ve yerleşim yerlerine de yaklaşan yangının neredeyse küle döndürdüğü ormanlık alanlarını görüntüledi.

Marmaris'te yangınla mücadele devam ediyor.

'Marmaris bir tane'

Marmaris Belediye başkanı Mehmet Oktay, "Ben buradan çok acil olarak, ama çok acil olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen, sayın yetkililer bizi duyun. Havadan müdahalelerin derhal hızlanması ve çoğalması gerekiyor. Başka türlü bunun önüne geçebilmemiz mümkün gözükmüyor. Marmaris bir tane” açıklaması yaptı.

Oktay, "Şu anda da üç veya dört helikopter havadan müdahale ediyor. Ama malum hava şartlarından kaynaklı kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Birincisi hava oldukça sıcak ve kuru, ikincisi nem yok ve devamında da rüzgar bir miktar şiddetli. Özellikle kuzey ve kuzeydoğu yönünden estiğinden ötürü yangın çok hızlı şekilde yayılıyor" ifadelerini kullandı.