Türkiye'deki orman yangınlarının uydu görüntüleri

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Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları altıncı günde devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor" açıklamasında bulundu.
Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarının yarattığı tahribatın uydu görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
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