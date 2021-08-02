Türkiye'deki orman yangınlarının uydu görüntüleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarının yarattığı tahribatın uydu görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.