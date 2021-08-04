Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenen hayvanlar

Ekiplerin, yangınlarda yaralanan hayvanların tedavisi için çalışmaları devam ediyor. Hayvan ambulansları, bakım ve tedavilerde koordinasyonu hızlı bir şekilde sağlıyor.
Yangınlardan etkilenen hayvanlar, Sputnik'in galerisinde.
Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Orman yangınları insanların canını tehdit ettiği kadar binlerce hayvanın da hayatını olumsuz etkiliyor.
Ekiplerin, yangınlarda yaralanan hayvanların tedavisi için çalışmaları devam ediyor. Hayvan ambulansları, bakım ve tedavilerde koordinasyonu hızlı bir şekilde sağlıyor.
Yangınlardan etkilenen hayvanlar, Sputnik'in galerisinde.
Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları altıncı günde devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 3'ncü günde de söndürülmeye çalışıldı. Ekipler canla başla çalışırken, vatandaşlar onları izledi.
Türkiye, çok sayıda şehirde yaşanan 60'ın üzerinde yangınla mücadele ediyor. Sputnik Türkiye muhabiri, Marmaris'te çıkan ve yerleşim yerlerine de yaklaşan yangının neredeyse küle döndürdüğü ormanlık alanlarını görüntüledi.
Türkiye, güneyindeki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'deki yangınlar devam ediyor. Manavgat'taki orman yangını yaklaşık 21 saatte kontrol altına alınırken Akseki'deki yangın sürüyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)