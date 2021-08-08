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    Dünya genelinde Uluslararası Kedi Günü kutlanıyor

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    • İspanya La Liga'da Barcelona ile Elche arasında oynanan karşılaşmada sahaya bir kedinin girmesi ilginç anlara sahne oldu. Nou Camp Stadı'nda oynanan mücadelenin henüz başında sahaya giren bir kedi karşılaşmanın durmasına neden oldu. Davetsiz misafir sahada bir süre tur attıktan sonra kenara geldi. Kısa bir süre sonra yeniden sahaya giren minik kedi, görevliler tarafından yakalandı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.
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    © Sputnik / Dmitry Makeev
    Rusya’da, 2015 yılında Kırım Köprüsü’nde otomobillerin geçişi için yapılan inşa sırasında bekçiler tarafından bulunan ve köprün maskotu olarak bilinen Mostik (Köprücük) isimli kedi
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045180258_0:121:3072:1849_1200x675_80_0_0_9bf979277c18f0333f113030c6fdfcf9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202108081045181956-dunya-genelinde-uluslararasi-kedi-gunu-kutlaniyor/

    Dostlukları ile kalbimizi ısıtan, merak uyandıran halleri ve sevimlilikleri ile hayatımıza neşe katan kedilerin günü, 8 Ağustos'ta tüm dünyada Uluslararası Kedi Günü olarak kutlanıyor.

    Dünya Kediler Günü, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından 2002 yılında insanlarla kediler arasındaki bağı kuvvetlendirme ve genel olarak hayvan refahını ilgilendiren konulara farkındalık sağlamak amacıyla ilan edildi. Buna ek olarak Dünya Kediler Günü, Avrupa ülkelerinde 17 Şubat’ta, Rusya’da 1 Mart’ta kutlanıyor. Dünya Kediler Günü’nde aynı zamanda dünya genelinde hayvan özgürlüğü ve hakları için çalışan kurumlara bağışlar yapılıyor.

    Dünyanın dört bir yanında insan hayatlarının ayrılmaz parçası olan kediler, Sputnik'in Uluslararası Kedi Günü vesilesiyle hazırladığı galeride.

    Etiketler:
    Kedi, Kediler günü, Hayvan hakları
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    Tüm fotoğraflar

    • Yerleşim yerlerindeki besiciler hayvanlarına gerekli müdahaleyi yapıyor, büyükbaş, küçükbaş hayvanlarla kedi ve köpekleri hızlı bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışıyor
      Son güncelleme: 12:10 04.08.2021
      12:10 04.08.2021

      Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenen hayvanlar

      Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Orman yangınları insanların canını tehdit ettiği kadar binlerce hayvanın da hayatını olumsuz etkiliyor.

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    • Avrupa Birliği'nin DEFIS uydusu tarafından çekilen görüntüde Mersin'den Kıbrıs'a ve Antalya'dan Akdeniz'e doğru dumanların yükseldiği görüldü
      Son güncelleme: 18:36 02.08.2021
      18:36 02.08.2021

      Türkiye'deki orman yangınlarının uydu görüntüleri

      Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları altıncı günde devam ediyor.

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    • Orman yangını sırasında alevler 20- 30 metreye ulaştı.
      Son güncelleme: 23:27 30.07.2021
      23:27 30.07.2021

      Manavgat yangınında 3'üncü gün

      Yazarı

      Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 3'ncü günde de söndürülmeye çalışıldı. Ekipler canla başla çalışırken, vatandaşlar onları izledi.

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    • Marmaris'teki orman yangını
      Son güncelleme: 20:06 30.07.2021
      20:06 30.07.2021

      Marmaris'te yangının küle döndürdüğü ormanlar görüntülendi

      Türkiye, çok sayıda şehirde yaşanan 60'ın üzerinde yangınla mücadele ediyor. Sputnik Türkiye muhabiri, Marmaris'te çıkan ve yerleşim yerlerine de yaklaşan yangının neredeyse küle döndürdüğü ormanlık alanlarını görüntüledi.

      7
    Multimedya
    Rusya’da, 2015 yılında Kırım Köprüsü’nde otomobillerin geçişi için yapılan inşa sırasında bekçiler tarafından bulunan ve köprün maskotu olarak bilinen Mostik (Köprücük) isimli kedi
    Dünya genelinde Uluslararası Kedi Günü kutlanıyor
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