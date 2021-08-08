Van Gölü havzası 230 kelebek türüne ev sahipliği yapıyor

Türkiye'de tespit edilen 430 kelebek türünden 230'unu bünyesinde barındıran Van Gölü havzası, endemik türlerle kelebek gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor.
Dostlukları ile kalbimizi ısıtan, merak uyandıran halleri ve sevimlilikleri ile hayatımıza neşe katan kedilerin günü, 8 Ağustos'ta tüm dünyada Uluslararası Kedi Günü olarak kutlanıyor.
Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Orman yangınları insanların canını tehdit ettiği kadar binlerce hayvanın da hayatını olumsuz etkiliyor.
Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları altıncı günde devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 3'ncü günde de söndürülmeye çalışıldı. Ekipler canla başla çalışırken, vatandaşlar onları izledi.
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