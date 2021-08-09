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    İki kez selin vurduğu ve hala sel riskinin olduğu köyde tedirgin bekleyiş

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    • Evleri yıkılan ve hasar gören köylüler AFAD’ın kurduğu çadırlarda yaşıyor. Her çadırda kadın, çocuk 7-8 kişi kalıyor.
    • Kadınlar bir taraftan sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışırken bir taraftan da çadırda günlük işlerini yapmaya çalışıyor.
    • Sel riskinin devam ettiği köyde kadınların tedirgin bekleyişi.
    • Çamur deryasına dönen köyde bir kadın, az miktarda akan suyun altında ayakkabısını temizlemeye çalışıyor.
    • Yıkılan evlerinden kullanılabilecek eşya çıkarmaya çalışan bir çocuk.
    • Bir kadın, enkazın ve çamurun içinde sırtındaki çocuğu ile gelen yardımlardan aldığı bir yorganı ve birkaç çocuk elbisesini evine götürüyor.
    • Kadınlar, çamur içinde kalan evlerinden kullanılabilecek eşyalarını çıkararak temizliyor.
    • Yıkılan evinin enkazında oturan kadının hüznü.
    • Köyde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle kadınlar doldurdukları su bidonlarını çuvala koyarak evlerine taşıyor.
    • Selin getirdiği çamurla dolan evlerini temizlemeye çalışan kadınlar.
    © Sputnik / Sertac Kayar
    Evleri yıkılan ve hasar gören köylüler AFAD’ın kurduğu çadırlarda yaşıyor. Her çadırda kadın, çocuk 7-8 kişi kalıyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1045201129_0:202:3000:1890_1200x675_80_0_0_8c384f0daf12575d0549fcb30e71215b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202108091045201229-iki-kez-selin-vurdugu-ve-hala-sel-riskinin-oldugu-koyde-tedirgin-bekleyis/

    Bir hafta içinde iki kez sel felaketinin yaşandığı Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Esenyamaç Köyü ile hemen bitişiğindeki Oniki Dere Mezrası’nda selin yarattığı tahribat Sputnik objektiflerine yansıdı. 11 evin yıkıldığı köyde, vatandaşlar kış gelmeden güvenli yerlerde konut yapılmasını istiyor.

    Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Esenyamaç Köyü ile bitişiğindeki Oniki Dere Mezrası’nda aynı hafta içinde yaşanan sel felaketi büyük tahribatlara yol açtı. 11 evin yıkıldığı köyde yaralar sarılırken, sel riski halen devam ediyor. Sel riski nedeniyle tedirgin olan köylüler her yağmur yağışında yüksek tepelere çıkıyor ve geceleri sel riskine karşı nöbet tutuyor. Çadırlarda kalan köylüler havalar soğumadan güvenli yerlerde konut yapılmasını istiyor.

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    Etiketler:
    Türkiye, Van, Başkale, Sel
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Multimedya
    Yıkılan evinin enkazında oturan kadının hüznü.
    İki kez selin vurduğu ve hala sel riskinin olduğu köyde tedirgin bekleyiş
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