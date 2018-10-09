'Bankacılar gece 10’a kadar borç yapılandırıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı', ekonomi çevrelerinde 'yılbaşına kadar soluk aldırıcı ve olumlu' olarak yorumlandı. Ama belli mallara, tepeden inme % 10 indirim yapmanın uzun vadede narh etkisi yapması ve karaborsayı tetikleme ihtimali de bulunuyor.

© AA / Hüdaverdi Yaman Albayrak, enflasyonla mücadele programını açıkladı: Yüzde 10 indirim kampanyası başlatıyoruz

RSFM'de Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan ekonomist Can Pamir, fiyat artışı konusunda atılması gereken başka adımlar da olduğunu söyledi.

"Kurda gelinen noktayı artık fiyatlarda yaşıyoruz Yani o ilk şoku geçtik. Yani belli ölçüde 6.20'leri kabul ediyoruz. Sayın Albayrak'ın sözüne katılıyorum, iş dünyasını beklediği kurda bir dengelenme olması ve nispeten onu bu günlerde yaşıyoruz." diyen Can Pamir, "yüzde 10'luk indirimi yapabilecek kadar kar eden şirketler varsa elbette yapsınlar, bundan sadece mutlu olunur ama ben o kadar yapabileceklerini sanmıyorum. Serbest piyasa ekonomisinde zaten yapabilecek olan yapar, tüketici tercihini gösterir ve arz-talep dengesi kurulur. Dışarıdan müdahale sürdürülebilir olmaz" dedi.

'KARABORSAYA DİKKAT'

Tavan fiyat uygulamasının kendi içinde riskler barındırdığına dikkat çeken Can Pamir, "Bir tavan fiyat koymanız durumunda o zaman piyasada bir azlık meydana gelir. İnsanlar mal bulamazlar. Arz kısılır, orta vadede karaborsa oluşur. Tabii bunu bu kadar iddialı söylemeyelim. İki aylık bir uygulama işi bu noktaya getirmez ama sorunu da çözmez" uyarısını yaptı.

Mustafa Varank'ın yüksek katma değerli üretim konusundaki açıklamalarını da cesaret verici bulduğunu belirten Can Pamir, nihai aşamada verilen kredi desteklerinin üretici ve teknoloji geliştiriciler için yeterli olmayabileceğini, başlangıçta sermaye desteği gerektiğini belirtti.

'YENİ KREDİ VEREMİYORLAR ÇÜNKÜ ESKİLER DÖNMÜYOR'

Alınan kararların ekonomiye motivasyon amaçlı olduğunu belirten Can Pamir, "Evet motivasyon önemlidir ama biz de futbol maçı yapmıyoruz. Bu iş sadece sticklerlarla, sloganlarla halledilebilecek bir noktada ve sadece psikolojik değil" diye konuştu.

Bankalar Birliği'nin aldığı borcu 24 takside kadar vadelendirme kararı ve Bakan Albayrak'ın "yüksek kredi faizlerinde %10'luk indirim yapacaklar" talimatını da yorumlayan Can Pamir şöyle dedi:

"Konuştuğum bankacılar ‘yeni kredi filan konuşamıyoruz, öğleden sonra giriyoruz toplantıya akşam 8, 9 10'a kadar yeniden yapılandırma için uğraşıyoruz. Bunu ödeyemiyor, ne zaman ödeyebilir, ne şartlarda ödeyebilir hep bunun için uğraşıyoruz' diyorlar. Reel sektör tarafında istismar var mı onu da kontrol etmek lazım. Ama ben bankacıların ciddi anlamda iyi niyetle yaklaştığını biliyorum. Eski krediler dönmediği için yeni kredi vermekte zorlanıyorlar. Onlar da sihirbaz değiller. Ellerinden geleni yapıyorlar"