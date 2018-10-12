'İtalyanlar Bella Ciao'nun bu versiyonuna kızmazlar'

İtalyan partizanların marşı olarak bilinen ve sol ideolojinin sembolik şarkısı olan 'Bella Ciao'nun Hilal Cebeci tarafından yeniden yorumlanması ve klibinin yayınlanması sosyal medyada tartışma yarattı. Şarkının hikayesine uygun olmadığı gerekçesiyle Hilal Cebeci eleştirilerin hedefinde. Peki İtalyanlar bu versiyona ne derdi?

Ahu Özyurt'un sunduğu Fotoğrafın Tamamı programına konuk olan, Sanat Tarihçisi, yazar ve Casa Garibaldi'nin kurucusu Dr. Sedat Bornovalı şarkının pekçok versiyonu olduğuna dikkat çekti.

"Bazı İtalyanlar birşeyler söyleyebilir. Şarkı zamanında belli ki biraz dans edilebilen balad türü bir şarkı. Vatanseverler benimsemiş, faşizme karşı icra etmişler. Normalde de sokağa baktığımızda, içeriğinin ne olduğuna pek bakmadan el çırparak aynı ritimle İstiklal Caddesinde bile kavalcılar, zurnacılar, çocuklar rahatlıkla çalabiliyor. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına göre icra etmiş. Bence aksi bir şey yok" diye konuştu.

'ASLINDA ÇOCUK ŞARKISIDIR'

Bornovalı şöyle devam etti:

"Kimsenin alınganlık göstereceğini tahmin etmiyorum. Bu şarkı formatına ilk baktığımızda bir çocuk şarkısı olarak yazılmış gibi görünüyor. Basit kelimelerin sıklıkla tekrar edildiği, çocukların da söyleyebileceği şekilde yazılmış. Ben de 10 yaşındayken öğrenmiştim ve bana öğreten de bu politikayla yakından uzaktan ilişkisi olmayan bir kanadın icracısıydı. Çocuk şarkısı olarak gördük. Klibin görsel içeriği konusunda sorun varsa orada da düşünüyorum, artık 21. Yüzyıldayız. Kim ne isterse giyebilir. Vatanseverlerin de bu şarkıyı söylerken çok giyinik olma mecburiyeti yok sanıyorum. Mevsime göre giyiniyorlardır diye tahmin ediyorum."

'HEM TARIM İŞÇİLERİNİN HEM PARTİZANLARIN'

'Bella Ciao' üzerinde çok büyük bir uzlaşı olmadığını da söyleyen Sedat Bornovalı "İşçi sınıfı bunu çok benimser çünkü pirinç tarlalarında çalışan kadınların yarı köle gibi çalıştırılmaları ile bağdaştırılır. Bir yandan da aynı melodi farklı sözlerle işgalcilere karşı vatanı korumakla ilgili olarak söylenir. Evet, neşe dolu bir şarkı değildir ama tarlalarda çalışan insanların müziği olarak Caz müziği de çıkmıştır. Kimse de niye neşeli söylüyorsunuz demez. Türkiye'de biz bunu el çırpa çırpa keyifli ritimlerle, bol bol alkışlaya alkışlaya söylemeyi seviyoruz. İtalya'da mesela uzun zaman önce şarkıcı Milva'nın daha ağır ve hüzünlü söylediği bir versiyon da vardır. Dağ Başını Duman Almış'ı biz marş diye söyleriz oysa orjinali farklıdır" diye konuştu.

İtalyanların böyle şeylere takılmayacağını belirten Dr. Sedat Bornovalı, "İtalya'da 1980'lerde çok daha az giyimli bir hanımefendi milletvekili seçilmişti (Ciccilonia) Milli Savunma Komisyonunda bile görev yapmıştı. Kimse biraz az giyinmiş diye klipteki hanımefendiyi yargılayacak değildir tahmimim ki" dedi.