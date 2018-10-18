'İş Bankası hisseleri için yasa çıkarmak yatırımcıyı ürkütür'

Atatürk’in İş Bankası’ndaki hisselerinin CHP’den alınması konusunu yorumlayan Avukat ve Genç Türk-Amerikan Ticaret Odası (Genç TABA-AmCham) Başkanı Murat Keçeciler, konuyu eski Cumhurbaşkanı Özal’ın da gündeme getirdiğini hatırlattı. “O da eleştiri olarak kullandı ama bu miras hukukunda belli bir konudur. Bunun için yasa çıkartamazsınız” dedi.

RS FM'de yayınlanan Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan Keçeciler, "Bireyin Post-mortal dediğimiz bir hakkı vardır. Miras hukukunda temel olan cari bir prensip vardır, o vasiyet ne olursa olsun ayakta tutmaya çalışırız biz medeni hukukçular. Çünkü artık bireyin o tasarrufu üzerinde bir değişiklik imkanı kalmamıştır. Tüm ilahi metinlerde son talepler ve isteklerin gerçekleştirilmesi sıkı kurallara bağlanmıştır. Bunlara riayet etmemek karşılığında vefat edenin ruhunun azap çekeceği, günah işleneceği gibi ifadeler vardır kutsal kitaplarda" dedi.

"SİYASİ PARTİLER KANUNU GERİYE İŞLEMEZ"

Keçeciler, "Bu anlamda, İslam hukuku, fıkıh anlamında da medeni hukuk anlamında da Atatürk'ün hisseleri için bir kanun çıkarılması, bugün sizin için çıkarılırsa yarın başkası için de çıkarılması anlamına gelecektir" diye konuştu ve şöyle devam etti:

"Siyasi Partiler Kanunu, Atatürk vasiyetini yaptığında cari olan bir kanun değildir. Kanunların geriye işlememesi gibi bir temel hukuk prensibi vardır. Rahmetli Özal zamanında da bu konu oldu, ama siyasi eleştiri düzeyinde kaldı".

"KANUNLA DÜZELTİLECEK BİR ŞEY YOK"

Avukat Murat Keçeciler, "Eşitler arasında bir farklılık olması ve CHP'nin İş Bankası'ndan bir gelir elde etmemesine rağmen diğer partilerin bu hakka sahip olmaması nedeniyle, diğer partiler açısından eşitlik ilkesine aykırı olacağı gerekçesiyle ben bir siyasetçi olsam eleştiri getirebilirim. CHP'nin de bunu mantıken çözmek için yönetime başka isimler de alarak, parti dışından isimler önererek veya bir vakıf kurup ona devrederek toparlamasını beklerim açıkçası" dedi.

"Ama ben bir kanun yapıp bunu düzelteceğim demek mümkün değil, düzeltilecek bir şey yok. Vasiyetin korunması önemli bir meseledir" dedi.

"TARTIŞMA SÜRERSE YATIRIMCI ÇEKİNİR"

Keçeciler, "Bu tartışma daha da uzarsa yatırımcı ürker. Zaten dünyada yatırım ortamı bozuldu. Dünyada 237 trilyon dolarlık bir borç stoğundan bahsediliyor. Dünyada böyle bir büyüme yok. Türkiye olarak dış finansmana bu kadar ihtiyaç duyduğunuz bir dönemde bir yabancı yatırımcılarla çalışan bir avukat olarak açıkça söylüyorum. En temel sordukları soru ‘Ben yatırım yaptığımda, örneğin Finlandiya'dan geliyorsa bu yatırımcı, Finlandiya ile Türkiye ilişkileri bozulduğunda benim yatırımlarıma bir şey olur mu? Ben burada hukuki olarak kendimi bir angajmanın içinde bulur muyum?' Bu kaygıyı duyarken siz İş Bankası hisselerini tartışmaya açarsanız bu ürkütücü bir etki yapar" diye konuştu.

"MİLLİ GELİRİN DÖRTTE BİRİ İSRAF EDİLİYOR"

Programın ilk bölümüne katılan 22. Dönem Ak Parti Milletvekili ve Türkiye İsrafla Mücadele Vakfı Başkanı, Grameen Bank Projesi kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül ise Türkiye'nin her yıl milli gelirinin dörtte birini israf ettiğine dikkat çekti. "Yaklaşık 400 milyar lirayı her yıl israf ediyoruz. 400 milyar lirayı israf etmeden kullansak, bu ülkede bir tane işsiz kalmaz, okulsuz hastanesiz yerimiz kalmaz".