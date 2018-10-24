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22:24 24 Ekim 2018
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    'Cumhur İttifakını iç dinamikler kurdu, dış dinamikler bozdu'

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    Ahu Özyurt
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakını bitirdiği açıklaması siyasi kulislerin en önemli konusu. Refah-Yol döneminin eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, “Cumhurbaşkanı, ekonomik kriz nedeniyle dış dinamiklerde yeni arayışlara girdi. Sayın Bahçeli de bunu görerek ittifakı bitirdi. BOP geri geliyor” dedi.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    RS FM'de yayınlanan Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan Dağdaş, ittifakın kurulmasında iç dinamiklerin etkili olduğunu belirtirken, bozulmasının sorumlusunun da dış dinamikler olduğunu belirtti.

    "Nedir bu iç dinamikler? Terörün, sandık skorunun, 15 Temmuzun bir anlamı vardı. Bunların hepsini içinde olduğu bir beka kaygısı taşıyan bir devlet omurgası var. Dolayısıyla Cumhur ittifakı, iç dinamiklerin zorunlu olarak istikamete dönüştürdüğü bir haldi. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle, ekonomik krizin bir siyasi krizi tetiklemek üzere olduğunu görüyorum" diyen Dağdaş şöyle devam etti.

    "KRİZE ÇARE DIŞ İTTİFAKLA ARANIYOR"

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Tumay Berkin
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    "Bu krize çare aramak isteyen ittifakın büyük kanadı AKP'nin, dış dinamiklerle bir ittifak, bir anlaşma zemini aradığı gözüküyor. Kimdir bu dış dinamikler? ABD'nin başını çektiği, aynı safta duran İsrail'in merkezde olduğu yeni bir ittifak anlaşması. Özünde nedir bu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişte BOP'un eşbaşkanı olduğu o projenin yeniden tedavüle sokulması ve Türkiye'nin o projeye yeniden dahil olması gibi bir süreç yaşanıyor".

    "DEVLET OMURGASI DA İTİRAZ EDİYOR"

    Büyük Ortadoğu Projesinin 22 ülkenin siyasi, idari, coğrafi sınırlarını da içine alan bir kadastro faaliyeti olduğunu belirten Eski Bakan Gürcan Dağdaş, "Bence bu kadastro faaliyetinin merkezi Türkiye. AKP, yeniden BOP kayığında binmek üzere. Bence ittifakın bozulmasının gerçek sebebi, Türkiye'nin devlet omurgasının içinde de bu yeni yönelimi ve ilişki şekline itiraz edenler var" diye konuştu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Gökhan Balcı
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    "Siyasi tartışmada, And meselesi mesela önemlidir. Çünkü bu bahsettiğim proje ile ilgili olarak And'ın şifresel bir özelliği var. Ama aftır, Emekliliktir, Belediye seçimlerinin paylaşılması, bunlar meselenin esası değildir" dedi.

    "KAYGIM, TOPLUMSAL BARIŞ TEHLİKEYE GİREBİLİR"

    Ülkenin siyasi bir krizin içinde olduğuna dikkat çeken Dağdaş, MHP'nin kendisini pansuman tedbir olarak görmek istemediğini belirtti ve "Beka sorununa aynı pencereden bakmıyorlar artık" dedi. Gürcan Dağdaş, Cumhurbaşkanı'nın kurmak istediği ilişki şeklinin Türkiye'nin dışındaki Rusya ve İran'la kurduğu yeni ittifaklara da etki edebileceğini şöyle ifade etti:

    "Onu o kadar sert söyleyemem ama İran konusunda Türkiye'nin mesafeli davranmaya doğru evrildiğini görüyorum. Daha geçen gün Eski CIA Başkanı Leon Panetta, VOA'ya verdiği demeçte ‘Kürtlerle çalışmaya devam edebilirsek, hem Irak hem Suriye özelinde diyor, bu konuda Türklerin de rızasını alabilirsek kıymetli bir iş yapmış olacağız' diyor. Daha ne desin? Türkiye, son 10 yılda Kıbrıs'tan Ermenistan'a kadar pekçok alanda BOP'un isteklerine yönelik bazı girişimler yaptı. Bu siyasi krize gider ve en büyük kaygım, bu kriz ekonomik krizle birleşerek, toplumsal barış sıkıntıya girebilir".

    Etiketler:
    Cumhur İttifakı, MHP, AK Parti, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcan Dağdaş, Devlet Bahçeli, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
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