'Suriye halkı ‘Türkiye ile 2011 öncesine döneriz’ diyor'

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Elif İlhamoğlu, Şam’a yaptıkları son ziyaretin ardından izlenimlerini paylaştı. İlhamoğlu’na göre, Suriye halkı savaş ruh halini de yavaş yavaş geride bırakıyor.
RS FM'de yayınlanan Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan Elif İlhamoğlu, "Biz neredeyse her yıl Şam'a gitme fırsatı bulduk. Bombardımanların sürdüğü dönemde bile Vatan Partisi olarak Suriye'ye gidebilmiştik. Bu kez çok farklı bir Şam gördük" dedi.
'İNŞAATLAR BAŞLAMIŞ'
Şam girişlerinde kontrol noktalarının kısmet azaldığını, halkın artık daha rahat hareket ettiğini belirten İlhamoğlu şöyle konuştu:
"Şam artık çok daha güvenli bir yer. Bir sene öncesine kadar çok kontrol noktası vardı, onlar azaltılmış. Keza Beyrut'tan Şam'a giden o yol güzergahında çok askeri kontrol vardı. Onlar da azalmış. İnşaatlar başlamış yeniden. Şehrin merkezinde yeniden yapılanma başlamış, ağaçlandırma, çiçekler, havuzlar yapılıyor. Şehir merkezi çarşılar çok canlı. İnsanlara bir özgüven gelmiş. O savaş psikolojisinden çıkmanın etkisi de görülüyor. Şimdi daha gündelik sorunlardan eğitim, ekonomi gibi konulardan bahsediyorlar".
Türkiye'ye bakışta da belirgin bir değişiklik gördüklerini söyleyen İlhamoğlu, "Bir sene önce hem Türk hükümetine tepki vardı, hem de size karşı da kırgınlık vardı. Şimdi gittiğimizde Türkiye'ye bakışlarında önemli bir değişiklik gördük. Büyük bir de beklenti var. Hem Baas yetkilileri hem de muhalefetle görüştük, sanatçılarla, gençlerle konuştuk, hepsinin söylediği "Türkiye İdlib konusunda verdiği sözü tuttu". Baas Partisinin yayın organının Genel Yayın Yönetmeni ile konuştuk. "Oradaki terör örgütleri ile başa çıkmak zor ama Türkiye bunu başarıyor. İdlib konusunda siyasi bir karar aldığımız için doğru yaptık" dedi. Hatta sokaktaki Suriyeliler bile ilişkilerin 2011 öncesine dönebileceğini söylediler" diye konuştu.
'YENİ BİR ANAYASA MASADA YOK'
Yeni anayasa konusunu da yetkililere sorduklarını belirten Elif İlhamoğlu, şöyle devam etti:
"Bir defa önce şunu söylüyorlar. ‘Biz bu savaşı kazandık. Zafer kazandık. Sadece Şam da değil, Suriye hükümeti bir iki yer dışında kontrolü sağladık. Biz bu savaşı kazanmışken bize kimse bir Anayasa kabul ettiremez' diyorlar. 'Yeni bir Anayasa yapacaksak buna Suriye halkı karar verir' diyorlar. Ayrıca, Fırat'ın Doğusunda bir özerk bölge tartışmasında da ABD destekli bir Kürt devleti yapılanmasına da izin vermeyeceklerini söylediler".
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