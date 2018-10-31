'MHP seçmeni yine stratejik oy verecektir'

"AK PARTİ İÇİNDE FARKLI KLİKLER VAR"
"Devam edecek olan şeyin adı artık ittifak değildi. Bu kavram belirsizliğinin yarattığı rahatsızlık, MHP'de değil, AK Parti içindeydi. Çünkü AK Parti içinde de farklı gruplar ve klikler iktidar mücadelesi veriyor. Bunu daha fazla açıp tartışma yaratmak istemem ama AK Parti'de etnik siyasetçiler, siyasi İslamcılar, Anadolu Milliyetçileri, Refah geleneğinden gelenler gibi. Bunların arasında bir çekişme söz konusu".
Azmi Karamahmutoğlu, MHP ile işbirliğini eleştiren AK Parti çevrelerinin "Yahu ne oluyoruz?" sorusunu gündeme getirdiğini belirtti. "MHP, AK Parti üzerinde vesayet mi kuruyor? 'MHP, AK Parti'ye atanmış bir kayyum mudur?' diye soranlar oldu. Bu klik, iki lider arasına bir 'serinlik' sokmayı başardı. Bu ittifak çatlağı, bana göre
"REFAH- MÇP İTTİFAKININ KÖTÜ HATIRASI VAR"
Ak Parti seçmeninin, MHP politikalarına yabancı olmadığına dikkat çeken Azmi Karamahmutoğlu, 1991 Genel Seçimlerindeki Refah Partisi-MÇP ittifakını hatırlattı ve şöyle dedi:
"MHP seçmeni yerel seçimde yine stratejik oy verecektir. Belediye Meclisi'nde yine MHP'ye verir ama bu durumda CHP de adayını seçerken de dikkat edecektir. CHP'nin adayına bile verebilir çünkü bu ittifak kopuşunun bizde bir hatırası var. Biz 1991 ittifakını istemiyorduk, Sayın Rahmetli Türkeş istiyordu, biz de istemeye istemeye çalıştık fakat, Refah Partisi içinde bu ittifaka çok daha sert karşı çıkan bir isim vardı. Rahmetli Şerafettin Elçi ‘Türk faşistleriyle yan yana olmam' diyerek partisinden istifa etmişti. Aynı siyasi geleneğin devamı olan kişiler Cumhur İttifakına da itiraz ediyorlar"
Cumhur İttifakının artık uzatmaları oynadığını belirten Karamahmutoğlu, "Andımız ve af sadece seçmene görünen nedenlerdir. AK Parti'nin yeniden ABD; AB ve batıya döndüğü düşünülüyor. Ankara'da Milli merkezlerde, milli düşüncenin hakim olduğu odaklarda ‘açılımlı günler geri mi geliyor?' kaygıları var." dedi.
"GÖKÇEK'E HİÇ İHTİMAL VERMİYORUM"
Azmi Karamahmutoğlu, İyi Parti ile MHP'nin de yakın olmasa da eninde sonunda barışacağına dikkat çekti. "Büyük Birlik Partisi kopuşlarında da benzer bir süreç yaşamıştık, sonra bunlar aşılıyor, tekrar bir araya geliniyor" dedi.
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