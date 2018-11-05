'İran muafiyeti, hükümeti seçime kadar rahatlatır'

RS FM'de yayınlanan' Fotoğrafın Tamamı' programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan Loğoğlu, "Yedi ülke artı Tayvan'ın bu yaptırımlardan altı ay için muaf olacağı anlaşılıyor. Ama altı ayın sonunda bütün bu ülkelerin de İran'dan petrol alımını sıfırlaması bekleniyor. Ayrıca doğalgaz konusu henüz belirgin değil. Türkiye, önemli bir miktarda doğalgaz alıyor" diye konuştu.
"Ne alınırsa alınsın, sonuçta bu para Türk bankalarına yatırılacak ve İran bunun karşılığında sadece, gıda, ilaç, tarım ürünleri ve sağlık malzemeleri alacak. Türkiye'nin buna da uyması lazım. Kağıt üzerinde iyi bir şey, iktidara altı aylık bir zaman kazandırır. Seçime kadar rahatlatır ama geçici olduğunu bilelim ve uygulamanın çok titiz biçimde izleneceğini de unutmayalım."
'SORUNLAR OLDUĞU GİBİ DURUYOR'
Türkiye'nin uzun yıllar Washington gibi kritik başkentlerde temsilini yapmış olan Loğoğlu, RS FM yayınında Uganda Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Truva kostümü giymesi ve sonrasında yaşanan krize de değindi.
'TRUVA KOSTUMU SOĞUKKANLI KARŞILANMALI'
Loğoğlu, "En iyisini mi yapmıştır? Hayır. Bu kostümleri kendilerinin giymesi yerine Elçilik çalışanlarından gönüllü olanların eşlerine giydirilmesi belki daha uygun olurdu. Yine de sorgusuz sualsiz geri çağrılması, konunun skandal olarak değerlendirilmesi üzücü ve yanlıştır" diye konuştu.
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