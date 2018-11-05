'İran muafiyeti, hükümeti seçime kadar rahatlatır'

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları açıklanırken, Türkiye'nin altı aylık muafiyet listesinde olmasını değerlendiren emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, "Altı ayın sonunda bizim de petrol alımımızın durması bekleniyor. Bu ufukta bir sıkıntıdır" dedi.

RS FM'de yayınlanan' Fotoğrafın Tamamı' programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan Loğoğlu, "Yedi ülke artı Tayvan'ın bu yaptırımlardan altı ay için muaf olacağı anlaşılıyor. Ama altı ayın sonunda bütün bu ülkelerin de İran'dan petrol alımını sıfırlaması bekleniyor. Ayrıca doğalgaz konusu henüz belirgin değil. Türkiye, önemli bir miktarda doğalgaz alıyor" diye konuştu.

© REUTERS / Jonathan Ernst ABD yeni İran yaptırımlarını uygulamaya başladı

Loğoğlu, meselenin dönup dolaşıp yine bankalardaki paraya geleceğini hatırlattı ve şöyle devam etti:

"Ne alınırsa alınsın, sonuçta bu para Türk bankalarına yatırılacak ve İran bunun karşılığında sadece, gıda, ilaç, tarım ürünleri ve sağlık malzemeleri alacak. Türkiye'nin buna da uyması lazım. Kağıt üzerinde iyi bir şey, iktidara altı aylık bir zaman kazandırır. Seçime kadar rahatlatır ama geçici olduğunu bilelim ve uygulamanın çok titiz biçimde izleneceğini de unutmayalım."

'SORUNLAR OLDUĞU GİBİ DURUYOR'

Atılan son adımların Türkiye'yi kızdırmamak amacıyla atıldığını, bunda biraz da Cemal Kaşıkçı vakasının etkisi olduğunu söyleyen Loğoğlu, "Temel sorunlar halen olduğu gibi duruyor, özellikle Suriye meselesi. Önümüzdeki dönem belirsizliklerle dolu. Amerika bakımından İran ağırlıklı bir hedef. Türkiye'yi mümkün mertebe kendi yanında tutacak ya da İran'ın yanına itmeyecek bir politika izlediğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin uzun yıllar Washington gibi kritik başkentlerde temsilini yapmış olan Loğoğlu, RS FM yayınında Uganda Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Truva kostümü giymesi ve sonrasında yaşanan krize de değindi.

'TRUVA KOSTUMU SOĞUKKANLI KARŞILANMALI'

"2018 yılı Troya tanıtım yılı ilan edilmiş, Sayın Büyükelçi'nin görevleri arasında bunlar da var. Evet, kamuoyu tepki gösterebilir ama Dışişleri Bakanlığı daha soğukkanlı karşılamalı. Medyanın da daha sorumlu davranması gerekirdi" diyen Loğoğlu, Yavuzalp'in çok tecrübeli ve başarılı bir diplomat olduğunu belirtti.

Loğoğlu, "En iyisini mi yapmıştır? Hayır. Bu kostümleri kendilerinin giymesi yerine Elçilik çalışanlarından gönüllü olanların eşlerine giydirilmesi belki daha uygun olurdu. Yine de sorgusuz sualsiz geri çağrılması, konunun skandal olarak değerlendirilmesi üzücü ve yanlıştır" diye konuştu.