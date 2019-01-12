'Bez çanta ekonomik kızgınlığı dağıtmak için'

Yerel seçimlere 80 günden az bir zaman kala, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretini ve Erdoğan’ın “Bez çanta promosyonu yapacağız” çağrısını RSFM’de yorumlayan Gülfem Saydam Sanver ve Prof. Tanju Tosun CHP için riskleri de dile getirdiler.
'Fotoğrafın Tamamı' programında Ahu Özyurt’un sorularını yanıtlayan Siyasi İletişim Uzmanı ve Akademisyen Gülfem Saydam Sanver’e göre CHP Genel Merkezi baştan bu yana pozitif bir kampanya yürütmeyi amaçlıyor. Sanver, “İmamoğlu da Erdoğan’ı da eski bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla ziyaret etti. Bu ziyaret siyasi ortamı yumuşatır, ‘bakın ben merkezi hükümetle iyi anlaşıyorum, sıkıntı yaşamam, şehre hizmet etmem kolay olur’ mesajı verir ama AK Parti’nin seçmen kitlesini İmamoğlu’na yaklaştırır mı emin değilim” diyerek yorumladı.
Sanver, CHP’nin gözünü muhafazakar seçmene çevirirken İstanbul’daki Kürt seçmeni ihmal etme riskinin bulunduğuna dikkat çekti. Sanver, Cumhurbaşkanı’nın “Bez çanta promosyonu” için de şu ifadeleri kullandı: “Sayın Erdoğan, ekonomik krizin kitleler üzerindeki etkisini görüyor. Burada mesele 25 kuruşluk bir naylon poşet meselesi ya da çevreci bir kampanya yönetmek değil. Kitlelerin ekonomik kızgınlığını bez çanta dağıtarak önlemeyi ya da en azından hafifletmeyi hedefliyor. Kampanyanın alt mesajı bu. O çanta doluyor mu, eve ekmek gidiyor mu, onu sorgulamıyor kimse.”
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Tanju Tosun ise 24 Haziran seçimlerinin sonuçları üzerine Prof. Dr. Gülgün Tosun ile birlikte yaptıkları yerel seçim simülasyonunun sonuçlarını yorumlarken, İYİ Parti ve CHP’nin ittifak yapması halinde İzmir’de CHP’nin kazanacağı ilçe belediyesi sayısının 28’e kadar çıkabildiğini söyledi. İyi Parti’nin İzmir’deki potansiyelinin yüksek olduğunu ama seçimden bu yana biraz erime de gösterdiğini belirtti.
Tosun, “Ekonomik sıkıntılar artık çok sertleşti. Bez çanta promosyonu bu saatten sonra oyu arttırmaz. İzmir gibi bir yerde seçmen hizmete bakıyor ama çok daha önemli gerekçelerle oy veriyor. Bu nedenle CHP’nin adayını açıklaması gecikse bile alacağı oy Büyükşehir bazında çok değişmeyecektir” dedi. Tosun, CHP’nin Büyükşehir Adayı’nın da tıpkı Ankara ve İstanbul gibi başarılı bir ilçe belediye başkanı olacağını söyledi.
Odatv.com yazarı ve muhafazakar camianın önemli kalemlerinden Ayşe Baykal ise Ekrem İmamoğlu’nun Erdogan’ı ziyareti için “Bence tamamen gereksiz, oy anlamında da hiçbir etkisi olmayacaktır. CHP’lilerin kızmasını da anlıyorum. Sonuçta rakip değiller, Erdoğan kenara çekilmiş değil. Ekrem bey bunu nezaket olarak yapmış olabilir ama bence kendisine bir faydası olmaz, muhafazakar camia da hesaplı olduğunu düşünebilir” dedi.
Ayşe Baykal, Meryem Kavakçı’nın kızlarının Cumhurbaşkanlığına danışman atanması ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilmelerini de yorumlarken, “Her genç kadın sosyal medyaya resim koyabilir ama bu genç kadınları o görevlere getirmek bir nevi aslanlara atmak oldu. Bence yapılmamalıydı” dedi. Baykal, Deniz Çakır hakkında soruşturma açılmasının da haksızlık olduğun söylerken, “Herkes bir iddianın peşine takılmadan önce aslını astarını bir araştırsın. 28 Şubat süreçlerinde bile bu ülkede sanatçılar böyle hedef yapılmadılar” diye konuştu.
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