Kayıt
03:21 18 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğrafın tamamı

    'DSP'ye gidenler CHP tabanında tepki görüyor'

    Fotoğrafın tamamı
    URL'yi kısaltın
    Ahu Özyurt
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (225)
    0 10

    CHP'de 31 Mart seçim sürecinin sıkıntıları hafiflemiş gözükse de devam ediyor. Adaylıkları son bir aya kadar bekleten Genel Merkez örgüt ve tabandan tepki görüyor mu? Kılıçdaroğlu'na kızıp istifa eden ve DSP'ye gidenlerin bir karşılığı var mı?

    Seçim-Oy pusulası
    © AFP 2018 / Arşiv
    CHP'den Braille alfabeli oy pusulası teklifi
    Akademisyen ve yazar Elfin Tataroğlu, bir dönem Kadın Kolları'nda yönetici olarak da çalıştığı CHP'nin geçirdiği süreci RSFM'de yorumladı.

    Ahu Özyurt'la Fotoğrafın Tamamı programına katılan Elfin Tataroğlu, "DSP'den aday olmaların büyük bir kriz değilse de bir kırılmaya yol açtığı kesin. Ama benim gözlemlediğim, seçmende de bu DSP'ye geçenlerin bir karşılığı şu anda yok" dedi.

    Tataroğlu, bu kararların bir ideolojik duruş için alınmadığını söylerken, "Genelde geçenler yıllarca iyi yerlerde görev yapmış isimler. Bazıları hem Belediye Başkanlığı hem de Milletvekilliği yapmışlar. CHP'nin örgütü, üyeleri, CHP'ye çok az oy çıkan Orta Anadolu'da Karadeniz'de kasabalarda o ilçe merkezinin kapısını açan, bir tahta sandalye üzerinde yıllarca parti için emek veren, altı oku dalgalandıran isimler amcalar teyzeler, hiçbir karşılık görmeden hatta büyük bedeller ödeyerek mücadele verdiler" dedi.

    KAZANMAK İÇİN DEĞİL KAYBETTİRMEK İÇİN DSP'YE GİDİYORLAR

    CHP'de yıllarca önemli yerlerde görev yapmış insanların kazanamayacaklarını bildikleri yerlerde "sadece partiyi kaybettirmek için DSP'ye geçtiklerini söyleyen Elfin Tataroğlu, şöyle devam etti:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Abdullah Coşkun
    Erdoğan: CHP, FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altında
    "Bu sadece kaybettirmek için DSP'ye geçmek meselesi Anadolu'da tabanda çok itici karşılanacak bir durum. Adaylıkların hepsi doğru muydu? Evet bunu sorgularız. Hatalar vardır. Partinin eskilerinden böyle bir protesto yürütenler var, bu çağrı önemlidir. Bağımsız aday olanlar var. Bu bile bir nebze önemlidir. Ama şu anda DSP'nin yapılanması içine geçip aday olmak tabanda bir karşılık bulmayacaktır".

    EKONOMİ KURMAYLARI TEK SESLE YÜKLENMELİ

    CHP'li seçmenin bir kırgınlığı olduğunu, 24 Haziran seçimlerinden sonra sandığa gitmemenin konuşulduğunu da belirten Elfin Tataroğlu, Genel Merkezin esas hatasının seçime artık bir ay kala sokakta ekonomi yangın halindeyken, en önemli kurmayların bile aday değişikliği için uğraşması olduğunu söyledi.

    Handan Toprak Benli
    © Fotoğraf : Twitter
    DSP duyurdu: CHP’de bir istifa daha
    Tataroğlu, "Ekonomi bu seçimin en büyük belirleyici faktörü. CHP'nin en güçlü bürokratik kadrosu ekonomi kökenli. Maliye, hazine kökenli ekipler. Benim en büyük üzüntüm bu denli kuvvetli bir ekonomi kadrosunun aynı dili konuşup, tek bir noktaya hedef alıp propaganda süreci yürütemiyor olması. Şu anda Türkiye'nin tek meselesi ekonomi. Sadece buna yüklenseler, ne örgüt ne üye küskünlüğü kalır. Bir bütün olarak güçlü bir süreçle bu seçimden sonuç alınır.

    Tataroğlu, Parti yönetiminin artık parti içi meseleleri bırakıp Türkiye sorunlarına odaklanması gerektiğini söyledi. "Genel Merkez ve kurmay kadro çok fena şekilde parti içi işlere gömülmüş durumda. Bunu gören örgüt kızıyor, onlar 2 oy için mahallede saatlerce uğraşırken Genel Merkez yönetiminden birisi çıkıyor birşey söylüyor herşey boşa gidiyor" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (225)
    Etiketler:
    açıklama, Parti, seçimler, Eksen, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP Kadın Kolları, DSP, RS FM, CHP, Elfin Tataroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tayland'da 'Cobra Gold' tatbikatı
    Yılan kanı ve canlı akrep: Cobra Gold askeri tatbikatından şaşırtıcı kareler
    Karikatür
    Zaharova, 'Maduro'cuları' tehdit eden Bolton'a kendi fotoğrafını hatırlattı
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet