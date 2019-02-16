'DSP'ye gidenler CHP tabanında tepki görüyor'

Ahu Özyurt'la Fotoğrafın Tamamı programına katılan Elfin Tataroğlu, "DSP'den aday olmaların büyük bir kriz değilse de bir kırılmaya yol açtığı kesin. Ama benim gözlemlediğim, seçmende de bu DSP'ye geçenlerin bir karşılığı şu anda yok" dedi.
Tataroğlu, bu kararların bir ideolojik duruş için alınmadığını söylerken, "Genelde geçenler yıllarca iyi yerlerde görev yapmış isimler. Bazıları hem Belediye Başkanlığı hem de Milletvekilliği yapmışlar. CHP'nin örgütü, üyeleri, CHP'ye çok az oy çıkan Orta Anadolu'da Karadeniz'de kasabalarda o ilçe merkezinin kapısını açan, bir tahta sandalye üzerinde yıllarca parti için emek veren, altı oku dalgalandıran isimler amcalar teyzeler, hiçbir karşılık görmeden hatta büyük bedeller ödeyerek mücadele verdiler" dedi.
KAZANMAK İÇİN DEĞİL KAYBETTİRMEK İÇİN DSP'YE GİDİYORLAR
CHP'de yıllarca önemli yerlerde görev yapmış insanların kazanamayacaklarını bildikleri yerlerde "sadece partiyi kaybettirmek için DSP'ye geçtiklerini söyleyen Elfin Tataroğlu, şöyle devam etti:
EKONOMİ KURMAYLARI TEK SESLE YÜKLENMELİ
CHP'li seçmenin bir kırgınlığı olduğunu, 24 Haziran seçimlerinden sonra sandığa gitmemenin konuşulduğunu da belirten Elfin Tataroğlu, Genel Merkezin esas hatasının seçime artık bir ay kala sokakta ekonomi yangın halindeyken, en önemli kurmayların bile aday değişikliği için uğraşması olduğunu söyledi.
Tataroğlu, Parti yönetiminin artık parti içi meseleleri bırakıp Türkiye sorunlarına odaklanması gerektiğini söyledi. "Genel Merkez ve kurmay kadro çok fena şekilde parti içi işlere gömülmüş durumda. Bunu gören örgüt kızıyor, onlar 2 oy için mahallede saatlerce uğraşırken Genel Merkez yönetiminden birisi çıkıyor birşey söylüyor herşey boşa gidiyor" diye konuştu.
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