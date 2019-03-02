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22:00 02 Mart 2019
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    Beşiktaş

    Beşiktaş seçmeni sürpriz yapacak mı?

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    Ahu Özyurt
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    Türkiye seçime bir ay kala, seçim sonrası kurulması beklenen yeni iki partiyi konuşuyor. Peki, seçim gündeminde beka tartışması ve kırmızı-siyah ittifak mı var? Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul vaatleri mi? Affan Keçeci, CHP’nin kalesini fethedebilir mi?

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    RS FM'de yayınlanan Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan PİAR Araştırma Şirketi'nden Kadir Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beka tartışmasının kararsız görünen MHP seçmenine yönelik olduğunu söyledi. Atalay, "İstanbul'da yarış çok yakın. Bursa'da ilginç şekilde ilk kez geçen hafta AK Parti Adayı geriye düştü" diye konuştu.

    "İMZAM TAKLİT EDİLDİ, CHP'DEN AYRILDIM"

    Programın son bölümüne katılan İYİ Parti'nin sürpriz Beşiktaş adayı, uzun yıllar Emniyet Müdürlüğü yapmış, Beşiktaş Kulübü yöneticiliği görevi yürütmüş olan Affan Keçeci CHP'den ayrılma sürecini anlattı.

    "2009 yılı seçimlerinde rekor oyla gelen kadroda yer aldım ve Beşiktaş Belediye Meclis Başkanıydım. Murat Hazinedar'ın gelmesiyle o uyum bozuldu. Bir belgeye imza atmadım. Sonra benim imzamın taklit edildiğini gördüm. Olay zaten evrakta sahtecilik suçuyla adalete de intikal etti. Ama daha fazla kalamayacağımı söyledim. Sn. Canan Kaftancıoğlu ayrılmamam için beni aradı ama artık siyaset yapma olanağı kalmamıştı. Bağımsız kaldığımda da benim Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dönemimden tanıdığım Genel Başkanım Sayın Meral Akşener beni davet etti" diyen Affan Keçeci İyi Parti'nin Beşiktaş şansını anlattı.

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    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Mustafa Çiftçi
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    Ailecek yıllardır Beşiktaş'ta yaşadığını söyleyen Keçeci, "Ben Sayın Süleyman Seba yönetiminde kulüp yöneticisiydim. Futbol Federasyonunda Başkan yardımcılığı yaptım. Beşiktaş esnafı beni tanır, sokaktaki kediler bile tanır. Çarşı grubu benim canımdır. Onlara sözüm var, hep protokole giderdim bir maça onların yanında gideceğim. Beşiktaş seçmeni kendince muhafazakardır. Atatürk ilkelerine bağlıdır. İthal adayları fazla sevmez" dedi.

    Keçeci, İstanbul'da en çok genç ve en çok yaşlının bir arada yaşadığı ilçenin Beşiktaş olduğunu söylerken, ilçeye bir Alzheimer merkezi yapacağını söyledi. "Yaşlılarımız, tıpkı çocukların kreşe gitmesi gibi bu merkeze gelecekler gün boyu. Vasıta yoksa belediye araçları alacak. Çalışan ailelere destek olmak gerek. Öğrencilere de burs vereceğiz ama torpilli burs yok, özel üniversiteye gidene burs az veririz. Belediye sınırlarındaki işlerde gençlerin istihdam edilmesini destekleyeceğiz" dedi.

    "KİMSENİN OYU ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

    Beşiktaş'ta İyi Parti'nin sürpriz yapacağını söyleyen Keçeci, CHP'nin "kimi koysam seçilir" tavrının CHP seçmeninden bile tepki gördüğünü söyledi. "İnsanlar kızgın, bir yerlere ders verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Kimsenin oyuna ipotek koyamazsınız. Kimse de çantada keklik değil. Göreceksiniz Beşiktaş seçmeni sürpriz yapacak" diye konuştu.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, HDP, CHP, AK Parti, İYİ Parti, Canan Kaftancıoğlu, Murat Hazinedar, Affan Keçeci, Kadir Atalay, Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
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