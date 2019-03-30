‘Kritik kararlar alınacak, bazı şirketler kapanacak’

Seçim sonrası ekonomi nasıl bir sürece girecek? Türkiye IMF ile uzlaşmadan bundan sonraki süreci yönetebilir mi? Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız RSFM’e seçimden bir gün önce yaptığı değerlendirmede, devletin borçlar için mutlaka yabancı para biriminde kaynak bulması gerekeceğini söyledi.

Ahu Özyurt'la Fotoğrafın Tamamı Programı'na katılan Hakan Özyıldız, "2013'den bu yana girilen borçlanma sarmalında ülke ekonomisinin her hücresine dolar/euro girdi. Aşırı bir dolarizasyon var. Borçların geri ödenme zamanı geldi. Borçlu olan kim? Reel sektör ve özel şirketler. Türkiye şimdi bu borçların geri ödenmeni için bir karar alacaklar, bunu devlet kamu yönetimi alacak. Bu karar sonra herkese anlatılacak" dedi.

‘BORÇ YÖNETİM YAPIMIZ DA YASAMIZ DA YOK'

Ailemize borç aldığımızda başka şeylerden fedakârlık yaptığımızı hatırlatan Özyıldız, "Milli gelirimiz dolar olarak azaldı. Bu borcu nasıl ödeyeceğimize karar verecekler. Bu daha önce Türkiye'nin yaşadığı bir şey de değil. Bizim elimizde şu anda bu süreci yönetecek ne yasalar var, ne de kurumlar var" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın girdiği krizde üç ayaklı bir süreç olduğunu anlatan Özyıldız, "Bizde ne AB var, ne IMF var diyor. Peki ama neyle yapacağınızı da söylemeniz gerek. Berat Albayrak'ın açıklayacağı bu paket umarım bu meseleyi nasıl çözeceğimizi anlatır. Türkiye'de hem şirketler hem de hane halkı borçlu. Bu çok yaygın bir krizin içinde olduğumuzu gösteriyor" şeklinde konuştu.

‘HANGİ ŞİRKETİN YAŞAYACAĞINA KİM KARAR VERECEK?'

Toplu şekilde şirketlerin kapanması gerekebileceğini, bazı şirketlere de devletin el koymasının söz konusu olabileceğini anlatan Özyıldız şöyle devam etti:

"Peki ama devlet bunu yapacak parayı nereden bulacak? Hangi şirketin yaşayıp, hangisinin kapatılacağına kim karar verecek? Piyasa mı? Karar alıcı mı? Siyasi bürokratik yapı bu kararı verirse, yandaşlık tartışması çıkacak. Bunun yükünü halka kabul ettirilmesi çok zor. Ekonomik bir yeniden yapılanma programının üç koşulu vardır: 1) Teknik olarak uygulanabilir olması 2) Siyasi olarak desteklenmesi, kurum kurulması, yasa yapılması 3) Bütün bunu halkın kabullenmesi gerekiyor. Halk şirketlerin yaşatılmasında tarafsız davranılmadığını düşünmeye başlarsa, Milletvekillerine başka türlü telkinler olduğunu düşünürse bu iş yürütülemez."

‘YABANCIYA KELEPİR SATIŞI MI?'

Tank palet fabrikası satışı ile başlayan tartışmaya da değinen Hakan Özyıldız, kamuoyundan tepki görecek satışların yabancı yatırımcıyı da zorlayacağını belirtti ve "Bir yabancının Türkiye'ye yatırım yapmasının ilk koşulu hızlı çalışan ve üstünlüğünü koruyan bir hukuk sistemi. Mal ve mülkiyet konusunda hukuk sistemi yeterince hızlı çalışmıyor. Türk yatırımcının yapmadığı yatırımı 10 yıllık bir varlık mücadelesi için yabancı yapar mı? Şüphesi varsa gelmez" ifadelerini kullandı.

Özyıldız, "Ben Çinlilerin bile hukukun üstünlüğü konusunda duyarlı olacağını düşünüyorum. Ama onlara satacağınız yollar, enerji şirketlerine bakın. Biz bunları satmak istiyor muyuz? Çok stratejik şirketlerimizi satmak istiyor muyuz? O zaman herkes gelir alır. Bunu bizim düşünmemiz lazım. Türkiye'deki karar alıcılar da bu ülkeyi seviyor" dedi.