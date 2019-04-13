Ayşe Baykal: Abdullah Gül'ün parti kuracağına inanıyorum

"DÜNYANIN İSTANBUL SEÇİMİNE NASIL BAKTIĞINI TAKİP EDİYOR"
"Ekrem İmamoğlu'nu haklı görüyorum. Ben hakkımı arıyorum, çırpınıyorum diyor ve bu cenahtan birilerinin de kendisini görmesi ona güç vermiş olabilir. Bu ortamda ben olsam, bana da kim destek olsa ben de onu cesaretlendirirdim" diyen Baykal, "Ben Abdullah Bey'in parti kuracağına inanıyorum, neden beklediği, garanticiliği hep konuşuluyor. Abdullah bey ortalığı daha fazla germemek adına bekliyor. Bu çıkmaz aşılamadığı için konuşma ihtiyacı duydu. Bütün dünyayı, medyası ve liderleri ile takip ediyor. Dünyanın İstanbul seçimine nasıl baktığını da görüyor ve çözülmezse bunun etkilerini, dünyadan gelen eleştirileri de görüyor" dedi.
"ELEŞTİRİLERE KIRGIN DEĞİL"
Parti kurulması konusunda Gül'ün hiçbir işaret vermediğine dikkat çeken Baykal, "Ben bunu ortaya dökülen ilkelerden anladım. Demek ki bir şeyler yazılıp çiziliyor. Kendisi hiçbir işaret vermiyor. Ama çok gecikmeden yapılacak gibi duruyor."
"KOMŞULAR BİRBİRİNE KÜSTÜ"
Seçim sürecinin çok gergin geçtiğini söyleyen Ayşe Baykal, "Saadet partisinin standını basan AK Partili kadınlar oldu. Bunlar üstelik komşu. Birbirinin yüzüne bakan insanlar kavgalı hale geldi. Biz daha once 28 Şubat sürecinde de Milli Görüşün terörist olmadığını ispata çalışmıştık. Şimdi de aynı şeyi Ak Partililerden duymak çok üzücü oldu. Komşuluk hakkımız hukukumuz bozuldu" dedi.
"SÜRECİ 6 AYA YAYMA PLANI VAR"
"DOĞU AKDENİZ İKİ HAFTADA ISINDI"
Güvenlik Analisti ve yazar Metin Gürcan ise Türkiye'nin seçimle meşgul olduğu son iki haftada özellikle S-400 krizinin yükseldiğini, ABD'nin art arda girişim yaptığını hatırlattı. "Temmuz çok sıcak geçecek" diyen Gürcan şöyle devam etti.
"Mayıs ayı sonu itibariyle Rus askerleri lokasyon keşfi için gelecek. Bu arada Doğu Akdeniz'de oluşmakta olan bir blok vardı. Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'dan oluşan. Lübnan ve Ürdün de buna sıcak bakmaya başladı. Bunların hepsi son iki haftada oldu. Doğu Akdeniz'de ABD girişimiyle böyle bir Türkiye karşıtı aks oluştu. Türkiye de resti restle görmek istiyor. NATO varlığını sorgulatan bir tavır var. Kriz ihtimalleri ve çeşitleri yükseliyor" dedi.
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