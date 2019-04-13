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22:56 13 Nisan 2019
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    Abdullah Gül

    Ayşe Baykal: Abdullah Gül'ün parti kuracağına inanıyorum

    © AA / Arşiv
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    Ahu Özyurt
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    Yerel seçimlerin üzerinden iki hafta geçmesine karşın AK Parti ve MHP’nin itirazları ile İstanbul’da başkanın belirlenmesi yavaş yavaş kaosa dönüşüyor. Maltepe’deki tekbirli sayım baskını, Abdullah Gül’ün çıkışı ve dış politika etkisi RS FM’de konuşuldu.

    Abdullah Gül
    © AA / Arşiv
    Abdullah Gül: Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir
    Odatv.com yazarı Ayşe Baykal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mail atarak görüşmek istediğini söyledi ve sonrasındaki gözlemlerini Fotoğrafın Tamamı Programında Ahu Özyurt'a anlattı.

    "DÜNYANIN İSTANBUL SEÇİMİNE NASIL BAKTIĞINI TAKİP EDİYOR"

    "Ekrem İmamoğlu'nu haklı görüyorum. Ben hakkımı arıyorum, çırpınıyorum diyor ve bu cenahtan birilerinin de kendisini görmesi ona güç vermiş olabilir. Bu ortamda ben olsam, bana da kim destek olsa ben de onu cesaretlendirirdim" diyen Baykal, "Ben Abdullah Bey'in parti kuracağına inanıyorum, neden beklediği, garanticiliği hep konuşuluyor. Abdullah bey ortalığı daha fazla germemek adına bekliyor. Bu çıkmaz aşılamadığı için konuşma ihtiyacı duydu. Bütün dünyayı, medyası ve liderleri ile takip ediyor. Dünyanın İstanbul seçimine nasıl baktığını da görüyor ve çözülmezse bunun etkilerini, dünyadan gelen eleştirileri de görüyor" dedi.

    "ELEŞTİRİLERE KIRGIN DEĞİL"

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    İmamoğlu'ndan Gül yorumu: Seslerinin daha çok çıkması lazım
    Abdullah Gül'ü çok rahat ve sabırlı gördüğünü belirten Ayşe Baykal, "Şu andaki suskunluğunu da gündem oluyor. Konuşunca da kriz çıkıyor. Belki de buna mahal vermemek için konuşmuyor. Ak Parti cenahına hiçbir kırgınlığı da yok. Atacağı her adımın gürültü yaratacağını biliyor. Taban çok rahat değil. İkinci açıklamayı da ihtiyaç olarak görüp yaptı" dedi.

    Parti kurulması konusunda Gül'ün hiçbir işaret vermediğine dikkat çeken Baykal, "Ben bunu ortaya dökülen ilkelerden anladım. Demek ki bir şeyler yazılıp çiziliyor. Kendisi hiçbir işaret vermiyor. Ama çok gecikmeden yapılacak gibi duruyor."

    "KOMŞULAR BİRBİRİNE KÜSTÜ"

    Seçim sürecinin çok gergin geçtiğini söyleyen Ayşe Baykal, "Saadet partisinin standını basan AK Partili kadınlar oldu. Bunlar üstelik komşu. Birbirinin yüzüne bakan insanlar kavgalı hale geldi. Biz daha once 28 Şubat sürecinde de Milli Görüşün terörist olmadığını ispata çalışmıştık. Şimdi de aynı şeyi Ak Partililerden duymak çok üzücü oldu. Komşuluk hakkımız hukukumuz bozuldu" dedi.

    "SÜRECİ 6 AYA YAYMA PLANI VAR"

    Maltepe'de yaşanan arbede
    Hakimler, Maltepe'de oy sayım işlemi sırasında yaşanan arbedeyi anlattı
    Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise Maltepe'deki olaylı oy sayımı sonrası kurul sayısının 22'ye çıkarıldığını belirtti ve "En geç Salı günü Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması bekleniyor. Ama Cumhur ittifakı bununla da kalmayacak. Aldığımız duyumlar, engelli, hasta ve sakat seçmen listeleri üzerinden ‘bunlar haksız yere oy kullandı' diyerek altı aylık sürecek bir itiraz girişimine hazırlanıyorlar" dedi.

    "DOĞU AKDENİZ İKİ HAFTADA ISINDI"

    Güvenlik Analisti ve yazar Metin Gürcan ise Türkiye'nin seçimle meşgul olduğu son iki haftada özellikle S-400 krizinin yükseldiğini, ABD'nin art arda girişim yaptığını hatırlattı. "Temmuz çok sıcak geçecek" diyen Gürcan şöyle devam etti.

    "Mayıs ayı sonu itibariyle Rus askerleri lokasyon keşfi için gelecek. Bu arada Doğu Akdeniz'de oluşmakta olan bir blok vardı. Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'dan oluşan. Lübnan ve Ürdün de buna sıcak bakmaya başladı. Bunların hepsi son iki haftada oldu. Doğu Akdeniz'de ABD girişimiyle böyle bir Türkiye karşıtı aks oluştu. Türkiye de resti restle görmek istiyor. NATO varlığını sorgulatan bir tavır var. Kriz ihtimalleri ve çeşitleri yükseliyor" dedi. 

    Etiketler:
    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, YSK, CHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Baykal, Abdullah Gül, Suriye, Doğu Akdeniz, Maltepe, İstanbul, Türkiye
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