Ankara Kulislerinde ne konuşuluyor?

AK Parti’nin İstanbul’da seçimin iptali için başvurusu YSK tarafından pazartesi görüşülmeye başlanacak. Peki ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bile “demiri soğutalım” darken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli neden seçimin yenilenmesinde israrcı oluyor?

RSFM’de Fotoğrafın Tamamı programına katılan Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ve Abdullah Gül ile görüşen Ocakmedya.com yazarı Veysi Dündar, Ahu Özyurt’a son gelişmeleri yorumladı.

'BAHÇELİ TAM HUKUKSUZLUĞA ORTAK OLDU'

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Orhan Uğuroğlu, YSK’nın İstanbul seçimini iptali olasılığını “hukuk cinayeti olur, demokrasini çökmesi olur” sözleriyle yorumlarken şöyle devam etti: “Bayram tatilinin uzatılması, turizmcilerinin talebiydi. Devlet Bahçeli’nin kampta verdiği mesajlar kamu vicdanının rahatlatır diyor. O zaman gelsin 16 Nisan referandumundaki tam kanunsuzluk meselesini kendisine hatırlatayım. Mühürsüz oyların Kabul edilmesi için yasa çıkardılar. Maşeri vicdan deniyorsa once ona bakalım. Atı Alan da Üsküdarı geçmiş durumda. Demokrasi uygulandı, millet iradesi tecelli etti. Bütün oylar sayıldı. Adam kazandı deyin kabul edin”.

'RAMAZAN SOHBETLERİ BAŞLAYACAK'

Ankara’da olası yeni bir parti hazırlıklarını da yorumlayan Orhan Uğuroğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Bosna Hersek’te yapmak istediği bazı ziyaretlerin Ankara’nın baskısıyla iptal ettirildiğini hatırlattı ve şöyle devam etti: “Davutoğlu’nun AKP’nin başına geçmesi de benim için sürpriz olmaz. Bu 2023’e yönelik uzun vadeli bir hazırlık da olabilir. Çünkü partinin içi fokur fokur kaynıyor. Bahçeli’nin % 18 açıklamasına bakın, yani bu işbirliği açıkça MHP’ye yarıyor. Ramazan ayı sohbetleri olarak başlayacağı bayramdan sonra da daha ön plana çıkacakları konuşuluyor. Abdullah Gül bu gruba dahil değil ama Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun bir hareket içinde olduğu, yanlarında da epeyce önemli isimler olduğu biliniyor."

'GÜL, ŞİMŞEK VE BABACAN ERDOĞAN’A DAHA FAYDALI OLUR'

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MHP’nin Ak Parti’nin aklını çelerek bu seçim sürecini başlattığını söyleyen ocakmedya.com yazarı Veysi Dündar ise, Erdoğan’ın önündeki 4.5 yılı iyi değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti ve bir kabine revizyonunun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Dündar, Abdullah Gül ile görüşmesinden yansıyan bir anekdotu da aktardı: “Erdoğan’ın neden ekonomide kuvvetli eski bakanlarıyla çalışmadığını, buna neyin engel olduğunu sordum. Kibir midir, diye sordum. Sayın Gül bu soruma güldü ama cevapsız bıraktı. Eğer Erdoğan, Gül, Babacan ve Şimşek gibi isimlerden faydalanma noktasına gelirse bu Erdoğan’a MHP’den çok daha fazla fayda sağlayacak bir ittifak olacaktır.”

Abdullah Gül’la görüşmesinden bilgiler de aktaran Veysi Dündar, “Bana söylediği; ‘görev sürem bittikten sonra artık çok konuşmayacağım demiştim. Zira benim yaptığım her açıklama, iktidarı zora sokar, döviz kurlarını etkiler, ben gerekli gördüğüm zamanlarda, başkanlık sistemi gibi, KHK gibi konularda konuşurum" dedi.

Gül’ün hala AK Parti ilkelerine bağlı olduğunu söyleyen Veysi Dündar, “İlkelerden uzaklaşanlar arkadaşlarımızdır ifadesini kullandı” dedi.