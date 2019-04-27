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05:45 29 Nisan 2019
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    'Beyaz Saray’daki o resim boşuna verilmez'

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    Ahu Özyurt
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    Türkiye İttifakı tartışması ile başlayan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin İstanbul seçiminin tekrar edilmesi için israrlı talebiyle hızlanan Ankara kulislerinde aslında neler oluyor?

    RSFM’de Fotoğrafın Tamamı programına katılan Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, AK Parti’nin hem içeriden hem de dışarıdan telkin gördüğünü söyledi.

    © AA /
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    'ERDOĞAN DIŞARIDAN DA SIKIŞTIRILIYOR'

    “Cumhuriyet gazetesi yazarlarının hapse girmesi, Çubuk saldırısı, saldırganın serbest kalması, bunların hiçbirisi Erdoğan’ı rahatlatan şeyler değil. Ben bunlara baktığımda bir gücün Erdoğan’ı sıkıştırdığını görüyorum” diyen İsmet Özçelik şöyle devam etti: “Ak Parti içinde büyük kentleri kaybetmenin paniği yaşanıyor. Oylar 40’ın epey altında. Ak Parti’nin seçim kaybetmeyeceği algısı kırıldı. Bu koşullarda dışarıdan da bir sıkıştırma var. İran petrol kararı, Fırat’ın doğusuna operasyon yapamama, doğu Akdeniz’de yaşananlar, hepsi sıkıştırma. Çubuk olayı mesela tam Türkiye ittifakı tartışmasından sonra ortaya çıktı”.

    Türkiye İttifakı tartışmasında da iki gücün çarpıştığına dikkat çeken Özçelik, “Bir Amerikan cephesinden kurulan bir ittifak var, bir de Türkiye cephesinden, içeriden kurulmaya çalışılan bir ittifak var. Berat Albayrak’ın ABD ziyareti sonrası bu işin gündeme gelmesinden huylananlar var.”

    'TÜRKİYE İTTİFAKI ABD PROJESİ DİYENLER VAR'

    Ankara’da bir grubun Türkiye ittifakı çıkışını Albayrak’ın ABD ziyaretine bağlayanlar olduğunu söyleyen İsmet Özçelik, “Kürt politikasında yeni bir açılım, ekonomi yönetiminde CHP kurmayları gibi tercihlerin dayatıldığı söyleniyor. Erdoğan bunu ortaya attı ama altını doldurmadı. Bu sekiz maddenin sonuncusu haricinde herkes hem fikir. Ama mesela ekonomi yok.”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılcahamam konuşmasında kabine değişikliği işareti verdiğini belirten İsmet Özçelik, Ankara’da ve Ak Parti kulislerinde en çok eleştirilen iki bakanın Hazine Bakanı Berat Albayrak ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli olduğunu söyledi.

    Berat Albayrak
    © AA / İsa Terli
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    Özçelik şöyle devam etti: “ABD’deki toplantılarda öyle şeyler söylenmiş ki, inanamadık. Yani Türk olmaktan utandım diye yazanlar var o toplantılara girenlerden. Eski büyükelçilerin de söylediği ‘Trump’la çekilen fotoğraf rastgele çekilmez’ deniyor. Boş yere yapılmaz bu jest deniyor. Ama sonrasında da ilişkilerde bir milim ilerleme yok. Ortada bir sis bulutu var, herkes de bilgiden uzak yorum yapıyor”.

    'BABACAN YIL SONUNA KADAR PARTİYİ KURUYOR'

    “Ak Parti’nin Türkiye’nin tek başına yönetemeyeceğine dair bir genel kanı oluştu” diyen Özçelik, “AK Parti fabrika ayarlarına dönsün diyorlar. O dönemde en büyük ortak ABD’ydi. Sonra kimdi? Fetö. Daha sonra açılım ve PKK. Davutoğlu deklarasyonunda bunlar var. Babacan’ın Londra’da katıldığı bir iki toplantıda yıl sonuna kadar partiyi kuracağının işaretini verdi. Ak Parti içindeki hareketlilikte bunun da etkisi var” ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    MHP, Devlet Bahçeli, Donald Trump, Berat Albayrak, Türkiye, ABD
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