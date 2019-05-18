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20:06 18 Mayıs 2019
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    CHP'nin Washington temsilcisi Özcan: Kürt oyları için Mücahit Aslan Washington’a geldi

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    Ahu Özyurt
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    İstanbul seçimlerinin iptali ile aynı güne denk getirilen Öcalan’ın avukatıyla görüştürülme duyurusu sadece tesadüf mu? ABD, Suriye’de güvenli bölge pazarlığını İstanbul seçiminin içine mi taşıdı?

    CHP’nin Washington Temsilcisi Yurter Özcan. RSFM yayınında İstanbul seçiminin sonucunun uluslararası bazı planları harekete geçirdiğini söyledi, Öcalan’a tecritin kalkmasının da bunun bir parçası olduğunu iddia etti.

    © AA /
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    “ASLAN, BAZI ARKA KORİDOR TEMASLARI YÜRÜTTÜ”

    Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt’un sorularını yanıtlayan Yurter Özcan şöyle konuştu: “Berat Albayrak’ın ziyaretinden sonra Tayyip bey çok yakınındaki bir ismi Mücahid Aslan’ı Washington’a yolladı. Onun temaslarının büyük çoğunluğu Büyükelçiliğin dışarıda bırakıldığı temaslar. Dışişleri Bakanlığı ya da diğer resmi kurumlara gittiğinde yanında tercüman hariç kimse bulunmadı. Ne görüştüğünü tam olarak bilmiyoruz. Berat Albayrak ve Hulusi Akar’dan sonra onun gelmesi anlamlı. Mücahit Aslan’dan aldığı bilgilerle Tayyip bey bazı hamleler yapıyor olabilir. Ama zaman dar, bu büyük pazarlığı kotarabilecek mi, emin değilim. 7 Haziran-1 Kasım arasında da Kürt aşiretleri için devreye girmişti. Mücahit Aslan’ın kimliği, babasının Ak Parti kurucusu olduğu ve bölgedeki etkisi düşünülürse seçim için birşeyler konuşulduğu anlaşılıyor”

    Yurter Özcan, kendi bağlantıları ile öğrendiği bu görüşmenin, İstanbul seçimini uluslararası bir pazarlığın parçası yapmak amaçlı olduğunu belirtti. “Bu pazarlığın içinde S,400’ler var, güvenli bölge var, Kürt açılımı var, Öcalan’ın durumu var. Bu belli ki uluslararası bir pazarlığa dönüştürülmeye çalışılıyor, olur mu olmaz mı göreceğiz. ABD’nin Türkiye ve SDG arasında arabuluculuk yaptığını resmen açıklama tarihi 18 Nisan, yani daha Ekrem İmamoğlu’na mazbata verildikten bir gün sonra. Bunu da ABD Savunma Bakan yardımcısı seviyesinde açıkladılar. Biz buna soru önergesi verdik. AK Parti önce yok dedi sonra da YPG ile görüşmüyoruz dedi. Bundan sonrasında YPG Kurucu Komutanı, Mazlum Kobani açıklama yaptı. Sonra Öcalan’ın avukatıyla görüşmesi sağlandı”

    HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer
    © Sputnik /
    HDP Diyarbakır Milletvekili Taşçıer: Kürtler İstanbul'da AK Parti'ye oy verebilir

    'SEÇİM KAZANDIRMAK İÇİN KANDİL’E ATEŞKES İLAN ETTİREBİLİR'

    Yurter Özcan, geçen hafta Türkiye destekli muhalifler ile YPG arasında da bir tutuklu değişimi ya da yer değiştirmesi yapıldığını söyledi ve “Afrin’de içinde 600’den fazla YPG’linin olduğu ve MİT ve Suriyeli muhaliflerin desteklediği bir hapishaneden şartların daha iyi olduğu bir hapisaneye kaydırma yapıldı” dedi.

    Özcan, “Bundan sonra Kürt seçmeni yanına çektirmek için ABD üzerinden Kandil’e ateşkes ilan ettirilebilir, izleyicilerimiz bunu takip etsinler” diye konuştu.

    'VATANDAŞ BU OMURGASIZLIĞI ÇOK NET GÖRÜR'

    İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da aynı yayında Öcalan’ın avukatıyla görüşmesi ardından iktidardaki tavır değişimini yorumladı.

    Kavuncu, “İki üç oy uğruna, insanların bugüne kadar savundukları görüşün tamamen dışı bir tavır içinde olmalarını esefle izliyoruz. Bu tavrı tamamen stratejik ve 23 Haziran’a yönelik bir tavır olarak değerlendiriyoruz. Her fikrin kendini ifade etmesini, demokrasi ve adaleti savunuyoruz. Ama şiddete başvuran silahlı yapıların muhattap alınmasının çok daha ağır bedeli olacağını söyledik. Bir duruşunuz olur. Pergelin ucunu bir yere koyarsınız, oradan kucaklayacağınız kadar seçmene ulaşmaya çalışırsınız. Ama o pergelin yerini değiştirirseniz, çekirge bir sıçrar iki sıçrar, vatandaş bu omurgasızlığı, beka denen derdin koltuk olduğunu anlar. Bu da çok aydınlatıcı oluyor” dedi.

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    Etiketler:
    Yurter Özcan, CHP, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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