Gazeteci Bingöl: Barzani KDP'den ayrılacak

İstanbul seçimlerinde son düzlükte ortaya çıkan Öcalan Mektubu, TRT Kurdi’deki roportaj ve Cemil Bayık’ın Çarşamba günü Washington Post’da yayınlanan yazısı… Bütün bunlar Kuzey Irak’ta PKK ile Türkiye arasında yeni bir sürece işaret mi ediyor? Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın görevden alınması Batı piyasalarına ne sinyali verecek?

RSFM’de yayınlanan Fotoğrafın Tamamı Programına katılan Gazeteciler Nevzat Bingöl ve Hande Demirel haftanın en sıcak iki gelişmesini Ahu Özyurt’a yorumladı.

'SİLAH BIRAKMA SÜRECİ BAŞLAYABİLİR'

Gazeteci Nevzat Bingöl, PKK ile yeni bir çözüm süreci girişimlerinin bir yıldır sürdüğüne dikkat çekerken, Cemil Bayık’ın Washington Post’ta yayınlanan ve Ankara’nın sert tepkisini çeken yazısını da yorumladı.

"Cemil Bayık, ABD tarafından arananlar listesine girdikten sonra bu yazıyı kaleme aldı. Bu makale yeni değil. Yaklaşık 1 ay, 40 gün once gönderilmiş. Makalede Bayık, AK Parti ile yürütülen müzakere sürecinden pişmanlık duyduğunu, asıl demokratik güçler ve devletin kendisi ile kurumları ile görüşmelerinin gerektiğine vurgu var” diye konuşan Bingöl, “Benim gördüğüm kadarıyla PKK bir sure sonra silah bırakabilir. Bunun altyapısını da ABD yürütüyor. Bu nedenle yazının Washington Post’ta çıkması çok da sürpriz değil" ifadesini kullandı.

'BARZANİ KDP’DEN AYRILACAK, KÜRT KONFERANSI TOPLANABİLİR'

Bingöl, bu noktada inisiyafitin Türkiye’de olduğuna vurgu yaparken, Erbil merkezli Kürt siyasetinde de önemli değişiklikler olduğunu belirtti. Bingöl’e gore Mesut Barzanı bir sure sonra kurduğu KDP’den ayrılarak bağımsız bir siyasi figure dönüşmeye hazırlanıyor. Bingöl gelişmeleri şöyle anlattı:

"ABD Suriye’de PYD’yi tamamen PKK’dan arındırmaya çalışıyor. Bazı kritik isimleri değiştirdi. İran ve Suriye rejimine yakın isimleri de tasfiye etti. PKK’ya daha mesafeli duran bir grup şu anda PYD’yi yönetiyor. PKK kadroları ise hala Türkiye’li. Yeni bir süreç için Türkiye’nin tavrı önemli. PKK ve KDP arasında önümüzdeki dönemde Kuzey Irak’ta da bir çatışma çıkabilir. Ayrıca Mesut Barzani’nin KDP’den istifa edip once bağımsız bir figure haline geleceği, sonrasında da onyıllardır toplanması beklenen Kürt Konferansı’nın toplanması için bir dizi çabaya gireceği de konuşulanlar arasında.”

'BU ZAM DALGASIYLA ZATEN FAİZLERİ İNDİREMEZDİ'

Ekonomi Gazetecisi Hande Demirel ise Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını yorumladı.

"Ben şaşırdım çünkü biz daha once böyle bir görevden alma yaşamadık Merkez Bankası başkanları için. Bugünün koşullarında belki de çok şaşırtıcı olmamalı. İlk etapta hemen bağımsızlık tartışması başladı bile. Gerekçede yazan enflasyon hedefinin tutturulamaması. Ama %5’lik bu hedef uzun zamandır tutturulamıyor. Daha önceki başkanlar da bunu tutturamamışlardı. Berat Albayrak bile bunun yanına tahminler koyarak revize etti. Yeni zamlar geldi, zaten önümüzdeki aydan itibaren bu hedef gerçekçi bile olmayacak. Normal şartlarda enflasyon düşünce Merkez Bankası’nın faizleri indirmesi beklenir. Ama bu belirsizlik ve zam dalgası ile Banka’nın temkinli bekleme kararı alması normaldi. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da eyleminde faiz konusu etkili olmuş görünüyor."