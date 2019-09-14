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01:29 15 Eylül 2019
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    'Anneler PKK'ya silah bıraktırabilirdi'

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    Yazarı Ahu Özyurt
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    Ahmet Davutoğlu’nun istifası başka istifaları da tetikleyecek mi? Babacan’ın röportajı sonrası havada kalan sorular neler? Sınırda neler oluyor? Diyarbakır’daki oturma eylemi sonuç getirebilir mi?

    © AA /
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    RS FM’de yayınlanan Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt’un sorularını yanıtlayan Diyarbakır’da yerleşik kıdemli gazeteci Nevzat Bingöl ve TV5 Düşünme Zamanı programı moderatörü Suat Toktaş, siyaset gündemindeki sıcak gelişmeleri yorumladı.

    “ÇEK EVLADIM SOSYAL MEDYAYA KOYARIZ DİYE GELİYORLAR”

    Ngazete.com yazarı Nevzat Bingöl, HDP önündeki oturma eyleminin önce çok önemli bir nedenle ortaya çıktığını anlatırken, ailelerin 18 yaşının altındaki çocuklarını istemesinin en doğal hakları olduğunu belirtti.

    “Yer önemli değil, AK Parti’de İçişleri Bakanlığı önünde bile oturabilirlerdi. Muhatap olarak HDP’yi gördükleri ve aracılık yaptığını iddia ettikleri için sessizce oturma eylemi yapıyorlar. Ama son günlerde çok ilginç ziyaretçiler gelmeye başladı. Sakallı adamlar gelip, ayin niyetine salavatlar getiriyor. Salavat kurban kesilirken getirilir, bu çocukları kimse kurban etmiş değil. Boyalı, süslü insanlar gelip ‘çek evladım sosyal medyada paylaşalım’ diyenler var. Olay sulandırıldı” diye konuşan Nevzat Bingöl şöyle devam etti.

    “ANNELER PKK’YA SİLAH BIRAKTIRABİLİRDİ”

    © Fotoğraf : Twitter
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    “Oysa mesele evrilebilirdi, çok sayıda anne bir araya gelip PKK’yı silah bırakmaya zorlayabilirdi. Buna müsaade edilmedi. İşin içine başka kaygılar da girdi. Yazık ki, bu nedenle olay sadece oturma eylemi olarak kalacak gibi”.

    Sürecin ve dönemin farklı olduğuna dikkat çeken Nevzat Bingöl, bölge halkının da hendek olaylarından sonra artık demokratik çözüm ve şiddetin bitmesini istediğini belirtti. Bingöl, bunun HDP’ye etkisinin olabileceğini dile getirdi ve şöyle devam etti:

    “HDP’ye baskı yapılabilirdi, HDP’nin de PKK karşısında eli güçlenirdi. Halk tepki duyuyor diyerek elini güçlendiren HDP çözüm süreci için çaba sarfedebilirdi. Ama işi magazinleştirerek sulandırdılar. İçişleri Bakanı ve Aile Bakanının gelip HDP binası önünde poz vermesi, açıklama yapması da eleştiriliyor. Tamamen sivil bir eylem olarak kalabilseydi belki bambaşka bir şeye dönüşebilir ve bir ivme yaratabilirdi”.

    “BABACAN DA ÖZELEŞTİRİ YAPMALI”

    Ali Babacan
    © AA / İsa Terli
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    Programa katılan gazeteci Suat Toktaş da Davutoğlu’nun istifası ve Babacan’ın Karar Gazetesi’ni yaptığı açıklamaları yorumladı. Toktaş, her iki ismin atacağı adımların artık siyasette bir beklenti yarattığını söyledi. Toktaş şöyle konuştu:

    “Sayın Davutoğlu, ihraç edilmeden önce yaptığı programda büyük ölçüde eleştirileri yanıtladı. Bu özeleştiri önemli çünkü Babacan’ın ilk açıklamalarında bunu henüz göremedik. Bu tip bir bagajı yok, sadece genel ilkelerini anlatmış. Nasıl bir partileşme sürecine girecek onları anlatmış. Ama en nihayetinde bu ülkede 13 yıl yönetimde kalmışsınız, bunun 11 senesi Ekonomi Bakanlığıyla geçmiş. Bu süreçte bu parti ülkeyi bir yerden bir yere getirmiş, bugün sorunlu bir atmosferden bahsediyorsak onun da bu süreçle ilgili söyleyeceği bir şeyler olması gerek. Bu özeleştiriyi yapmadan başlamak büyük hata olur ama benim de anladığım bunu bir medya planlamasına yayarak yapacaklar önümüzdeki günlerde”.

    Etiketler:
    Ali Babacan, anneler, AK Parti, PKK, HDP, Türkiye, Diyarbakır
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