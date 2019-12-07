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22:30 08 Aralık 2019
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    'İstanbul Sözleşmesi dünyaya bizim armağanımız'

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/fotografin_tamami/201912071040790356-istanbul-sozlesmesi-dunyaya-bizim-armaganimiz/

    Ceren Özdemir’in evinin öldürülmesinin ardından kadın hareketinden ve siyasi temsilcilerden yükselen protesto dalgası sokağa da yansıyacak. Kadın Hareketi ne istiyor? Vakıfbank’ın Hazine’ye devrinde geriye dönmek mümkün mü? Bu hafta RSFM’de konuşuldu.

    Fotoğrafın Tamamı programına konuk olan Feminist Hareket'in simge isimlerinden Hülya Gülbahar, kadınlara yönelik cinayetlerin artık 'cinskırım' boyutuna geldiğini hatırlatarak bunun durmamasının nedeninin de siyasi iradenin duruşu ve tepkisizliği olduğunu söyledi.

    'Her satırında kadın hareketinin emeği var'

    Gülbahar, şu ifadeleri kullandı:

    “Yasal düzeyde yapılması gereken her şeyi yaptık. Yasal mevzuatımız dünyaya örnek gösterilecek bir mevzuat. Her noktasında virgülünde hatta kelime arasındaki boşluklarda bile Türkiye kadın hareketinin emeği var. İstanbul Sözleşmesinin adı boşu boşuna İstanbul sözleşmesi değil. Tıpkı Kopenhag Kriterleri gibi, Roma Anlaşması gibi tarihe geçecek bir Sözleşme hediye ettik dünya tarihine ve bunun her kelimesi sonuna kadar yerli ve millidir. O metin yazılırken, AK Partili Nursuna Memecan, CHP’li Gülsün Bilgehan, bütün kadın dernekleri, Yakın Ertürk oradaydı. Grevio’da iki dönem başkanımız Feride Acar deli gibi emek harcadı. O sözleşme çeviri değildir, gayet yerli ve millidir. 6284 sayılı yasanın örneği yok dünyada, kelime kelime biz yazdık. Sayın Fatma Şahin’in önderliğinde hepimiz yazdık.”

    Hülya Gülbahar, yasalar çıkar çıkmaz onu uygulayacak kurumların devreye girmesi gerektiğini söylerken, birer birer işlevsiz hale getirildiğini vurguladı. Kanunların uygulanmaz hale getirildiğini söylerken, bakanlıklar içindeki kadın birimlerinin kaldırıldığını belirten Gülbahar, şunları kaydetti:

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    'Müfredatta 'erkeğe hizmet ibadettir' diye öğretiliyor'

    “Burada herkese sorumluluk düşüyor. Sadece iktidar değil, muhalefete de görev düşüyor. Her cinayetten sonra timsah gözyaşları ile bu iş çözülmez. Her gün en az 3 kadın öldürülüyor bunların bir kısmı kayıtlara geçmiyor. Açıklanan verilere inanmayın. Dünya gözünü dikmiş bize bakıyor. Portekiz’de 11 kadın ölünce ulusal yas ilan edildi. Neleri tartışıyoruz? Çocuk istismarcılarına af gelmesinden bahsediyoruz. Bu nasıl iş?”

    Hülya Gülbahar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 11. Ve 12. Sınıf ders kitaplarında “Erkeğe hizmet ibadettir” ifadesinin yer aldığını söylerken, “Daha çocuk yaşta böyle şeyler öğretirseniz, daha çok Cerenler ölür. Bütün muhalefet parti belediyelerinin sığınma merkezleri açması ve aktif bir Alo Yardım hattı açmaları gerekiyor” diye konuştu.

    VakıfBank
    © AA /
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    'Yazık ki geç kalınmış, sosyal tepki gerekli'

    Programa katılan Avukat Ali Aktaş da Vakıfbank hisselerinin Hazine’ye devri için gerekli altyapının 2009 yılında çıkarılan ve bankanın özelleştirilmesi ve satılmasına imkan tanıyan bir yasada gizli olduğunu belirtti. Aktaş, o zaman CHP’nin bu yasayı Anayasa Mahkemesine götürdüğünü ama mahkemenin kararı onadığını hatırlattı:

    "Termik santrallere filtre meselesindeki gibi bir tepki gerekli. Tayyip Bey İmam Hatip lisesi mezunu. Vakıf malları denen şey, sadece bir konuya matuftur. Hiçbir şeye devredemezsiniz. Ne yapacaklar sorusu önemli? Bakan Albayrak, '2020’de özelleştirme ve halka arz ile bütçe açıklarının kapatılacağını' söylemiş. Demek ki, ya banka halka arz edilecek ya da Katar seyahatinde gündeme geldiği üzere Katar fonlarına satılacak."

    Etiketler:
    Feminist, Hazine ve Maliye Bakanı, Vakıfbank, Kadın cinayeti, Ceren Özdemir
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