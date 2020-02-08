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05:00 10 Şubat 2020
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    'Demokratik Suriye Güçleri sürece dahil olacak'

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    https://tr.sputniknews.com/fotografin_tamami/202002081041364901-demokratik-suriye-gucleri-surece-dahil-olacak/

    İdlib’deki düğümde Türk Silahlı Kuvvetleri son yılların en büyük yığınağını Suriye topraklarının içine yapmaya başladı. Türkiye işgalci konumuna düşebilir mi? FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasında İlker Başbuğ neden hedefte? RSFM’de haftasonu gündeminde bu konular masaya yatırıldı.

    Ahu Özyurt’la Fotoğrafın Tamamı programına konuk olan Gazeteci Nevzat Bingöl, İdlib’de yaşanan sürecin göstere göstere geldiğini vurguladı. 

    'Suriye ordusu yerine Demokratik Suriye Güçleri İdlib'e girecek'

    Bölgeden gelen haberlerin ışığında İdlib konusunda kritik bazı adımlar atılacağını söyleyen Nevzat Bingöl, “Rejim güçleri İdlib’i kuşatacak ama bu ordu İdlib’e girmeyecek. Sahadan gelen bilgiler ve öngörülerime gore Demokratik Suriye Güçleri, Suriye hükümetinin kara gücü olarak şehir çatışmalarına katılabilir” dedi.

    Bingöl şöyle devam etti:

    “Suriye ordusu, Rus desteğiyle bile olsa şehir savaşları verebilecek bir güce sahip değil. Bu anlamda SDG, Afrin Kobani gibi yerlerde DAIŞ’e karşı önemli bir tecrübe kazandı. Zaten, SDG ile rejim arasında da bazı toplantılar yapıldı, anlaşmaya varıldı. Hatta SDG’nin Suriye Ordusu’nun 7. Kolordusu olarak hiyerarşik yapısını koruması mutabakatına varılmıştı.” 

    'Cuma günü DSG ve Suriye ordusu bir araya geldi'

    “Dün(Cuma) Hmeymim Üssünde yeniden DSG ve Rejim güçleri Rusya’nın arabuluculuğu ile bir araya geldi ve yine bu konu gündeme geldi. Tarihlere dikkat edelim, Suriye ordusu Rus hava desteğiyle sahada ilerliyor ama şehir savaşı başka bir dinamik ister. SDG’nin Suriye Ordusu adına bu harekatta yer almasını bekliyorum.” 

    'Körfez ülkeleri de DSG'ye destek veriyor'

    Demokratik Suriye Güçleri’nin sadece PYD’den oluşmadığını belirten Nevzat Bingöl, son dönemde özellikle Suudi Arabistan ve BAE’nin desteğiyle Sünni Arap aşiretlerinin de DSG yapısına dahil olduğunu söyledi.

    “Hatta Cuma günkü toplantıya PYD adına İlhan Ahmed’in yanında bir de Sünni Aşiret yetkilisi katıldı” dedi.

    'Bazı bakanların tanınırlığı yüzde 1'in altında'

    Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik de Ankara’daki kabine kulislerini yorumladı. İktidarın taşları yerine oturtamadığını belirten Özçelik, kabine değişikliğinde 'bazı dengelerin' engel olduğunu belirtti.

    “Bazı bakanların tanınırlık oranı yüzde 1’in altındaymış. Ak Partililer bu haliyle seçim kazanabilmelerinin zor olduğunu söylüyor. Ama değişmesi istenen bakanlar konusunda da tedirginlik var. Ak Partililer, 10 tane değiştirirsiniz, ama bir tanesi değişmezse hiçbir anlamı olmaz diyorlar."

    'FETÖ okul alıyor söylentileri var'

    “FETÖ konusu çok ciddi bir konu. Yeni bazı gelişmeler de var, FETÖ’nün okul işine yeniden girmeye çalıştığına dair devlette bilgiler var. Yurtdışından finansman getirdiğine dair iddialar var” diyen Özçelik, İlker Başbuğ üzerinden başlayan tartışmaya şu sözlerle açıklık getirdi:

    “Belli ki birileri belli yerleri dolduruşa getirmeye çalışıyor. Gelinen konjonktürde Başbuğ ve Erdoğan’ın yanyana olması gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki, siyasi ayak var. Onlarca davanın haberini yaptık. Sadece siyasi cephenin iddianamesini yapamadık. Ak PArti kendi içindeki bazı isimleri siyasetin dışına çıkardı, görevden aldı olayı çözmeye çalıştı ama bedelini ağır ödüyor. Benim önerim Bylock listesinin tamamı açıklansın. Herkes herşeyi öğrensin.”

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    Etiketler:
    İdlib, Suriye Ordusu, TSK, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), DSG, Rusya, Suriye, Türkiye
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