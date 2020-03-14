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19:44 16 Mart 2020
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    Korona: Bir virüsten çok daha fazlası

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    Koronavirüs dünya liberal düzenini değiştirebilir mi? İtalya vaka sayısının hızlı artışını neden önleyemedi? Ali Babacan’ın partisi koronavirüse kurban mı gidiyor? Dr. Volkan Özdemir, Turist Rehberleri Odası Başkanı Sedat Bornovalı ve Gazeteci Veysi Dündar, RS FM’de değerlendirdi.

    Ahu Özyurt’la Fotoğrafın Tamamı programına katılan Dr. Volkan Özdemir, koronavirüsün dünya sistemine etkisini şu sözlerle anlattı:

    ‘Koronanın siyasi etkisi olacak’

    “Petrol fiyatlarının düşmesi ile başlayan ve ABD piyasalarını etkileyen çöküntü bütün dünya piyasalarını etkileyecek. Ama bunun sonucu sadece ekonomide kalmayacak, başta ABD seçimleri olmak üzere politik sonuçlarını göreceğiz. Küresel finans elitleri ile siyasiler arasında mücadele var. Merkez Bankası başkanları ile siyasetçiler kavga halinde. Asıl soru şu: Küresel finans krizi ayyuka çıktı mı? Bunun netleşmesi Trump’ın seçilme ihtimalini de etkileyecek. Bir deglobalizasyon süreci yaşıyoruz.”

    ‘Decameron da bir salgında çıkmıştı’

    © REUTERS / Manuel Silvestri
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    Avrupa medeniyetinin beşiği İtalya, koronavirüs krizinde neden bir başına bırakıldı? İtalya tarih boyunca salgınlarla nasıl baş etti? Turist Rehberleri Odası Başkanı ve Sanat Tarihçisi Dr. Sedat Bornovalı da ‘İtalya’nın sağlık sistemi kötü’ iddialarını yanıtladı:

    “İtalya’nın sanılanın aksine çok iyi ve yaygın bir sağlık sistemi var ve herkes için sağlık hizmeti veriliyor. Birkaç vilayetin biraraya getirdiği idari bölgeler, çok kaliteli ve ücretsiz sağlık hizmeti sağlıyordu. Ama dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip. Yaşam süresi uzun ama hepsinin bazı sağlık sorunları var. İtalya tarihinde bulaşıcı hastalıklar çok var. Bocaccio’nun Decameron isimli eseri işte tam da bu şekilde vebadan kaçıp kıra giden gençlerin anlattığı 10ar hikayedir. Veba Anadolu’da da çok kırıcı şekilde yaşanmıştır.”

    ‘Babacan’ın partisi muhafazakar mahallede etki yaptı’

    Gazeteci Veysi Dündar da aylardır spekülasyonu yapılan Ali Babacan liderliğinde kurulan Deva Partisi’nin tanıtımını ve gündemdeki yerini yorumladı:

    “Ana akım medyanın yer vermeyeceğini biliyorduk zaten. Yüzde 6-8 bandında bir oy potansiyelinden bahsediyoruz, önümüzdeki dönemde bazı milletvekillerinin de geçmesi bekleniyor. Bazı katılımlar da olacak. Siyasette bir etki yaptığını göreceğiz. Abdullah Gül ile Ali Babacan arasında bir soğukluk olduğu da doğru değil, son gün bazı isimler eklenebilirmiş ama onların da kurucular kurulunda olmasa da parti yönetiminde olduğunu görebiliriz önümüzdeki günlerde.”

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    Etiketler:
    Ali Babacan, vaka, İtalya, Sedat Bornovalı, Volkan Özdemir, Liberalizm, Küresel pazar, Petrol, Koronavirüs
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    James Bond serisi filmlerinden 2008 yapımı 'Quantum of Solace'ta ajan rolünü canlandıran Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko (40), koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 haftadır hasta olduğunu söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın.
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