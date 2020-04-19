Murat Keçeciler: AK Parti içinde üç merkez oluştu

Koronavirüs ile mücadele gölgesinde Ankara siyasetinde yeni partilere yer açılıyor mu? Davutoğlu ve Babacan, bu krizde görünür olabilir mi? Evde kaldığımız sürede gerçekten kitap satışları arttı mı? RS FM’de konuklar masaya yatırdı.

Ahu Özyurt’la Fotoğrafın Tamamı özel yayınına Avukat Murat Keçeciler ve Yayıncılar Birliği Genel Başkanı Kenan Kocatürk konuk oldu.

‘AK Parti’deki MHP etkisi artık görünür halde’

AKP içinde üçlü bir blok oluştuğunu belirten Murat Keçeciler bu ekipleri, ‘Soylu-Abdülhamit Gül ekibi, Berat Albayrak ekibi ve orta yolcu Numan Kurtulmuş’ diye tanımladı ve şöyle devam etti:

“Böyle zamanlar dünyanın her yerinde siyasi fay kırılmalarını tetikler. Türkiye’de seçmenin kritik kararlarında ekonomik kaygıların daha da belirleyici olduğunu gösteriyor. AK Parti artık giderek daha çok MHP etkisine girmiş durumda. Bundan rahatsız olanlar için iki de seçenek var. Deva ve Gelecek Partileri. Bu partiler, CHP ve İYİ Parti’deki seçmen için de dikkatle izlenen yerler. Babacan’ın partisi, pandemi gündeminde kaldı deniyordu ama bu süreçte siyaset yapma şekli, iş yapma şekli değişiyor. Konvansiyonel medyada göstermeseniz de vatandaş onları bulacaktır.

Kültür ürünlerinde dağıtım tekelleri de sorgulanacak

Herkes evde, peki ama bol bol kitap okunuyor mu? Yayıncılık sektörü bu kriz sonrası ‘tekelleşmeyi’ sorgulamaya hazırlanıyor. Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk şunları anlattı:

“Dünyada kültür endüstrisi içinde kitap 250 milyar dolarlık bir sektördür. Ve sadece kitap üretme değil, lojistik destekler, tedarikçilik gibi. Almanya mesela yayıncılık sektörüne büyük destek ve hibeler açıkladı. Çevirmenlere, editörlere, yayınevlerine büyük destekler geldi. Fransa Kültür Bakanı 5 milyon Euro bağışladı. Bazı vakıflar da kitap evlerine kaynak aktarıyor. Ama bizde bütün yayıncılık en fazla 3 ay daha dayanabilir gibi duruyor. KGF ve Kısa çalışma ödeneklerine dahil değiliz. Kültür Bakanlığı da vergi borcu olan yayınevinden kitap almayacağız dedi. Maliye Bakanlığına bir talepte bulunduk. Büyük dağıtımcılar çok büyük zararda. Daha küçük yayın evlerine destek ve dağıtım ağlarını konuşacağız.”