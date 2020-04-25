'Kılıçdaroğlu'na saldırı davası hâlâ açılmadı'

Koronavirus mücadelesinde ekonomik kararlar art arda geliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi neye etki eder? Piyasada para bollanınca bize de yüklü miktarda sermaye girişi olacak mı? İnfaz düzenlemesi bitti tartışması sürüyor.

Koronavirüs mücadelesinde ekonomik kararlar art arda geliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi neye etki eder? Piyasada para bollanınca bize de yüklü miktarda sermaye girişi olacak mı? İnfaz düzenlemesi bitti tartışması sürüyor.

Fotoğrafın Tamamı programına konuk olan ekonomist Murat Sağman ve hukukçu Av. Uğur Poyraz 25 Nisan yayınında gelişmeleri yorumladı.

"Yüksek faizi TL’nin değer kaybını engellemek için verirsiniz. Ben de 50 baz puan bekliyordum" diyen Murat Sağman şöyle devam etti:

"Muhtemelen bir dış kaynak beklentisi var. Geçen hafta da zaten işaretini vermişti. 50, 100 bu noktadan sonra fark etmez. Merkez Bankası zaten 50 Milyar lira fazla para yarattı. TL gelirisini azalttıkça dolarizasyon ihtimali artıyor ve enflasyon ihtimali yükseliyor. Bizim dış kaynak ihtimalimiz de S-400’lerin çözülmesine bağlı. Çünkü ABD yasaları bu konuda bağlayıcı."

'Anayasa Mahkemesi 8 ay o dosyaya bakmayacak'

İnfaz düzenlemesini yorumlatan Uğur Poyraz ise 'kamu düzeninin tesisi için cezaları çektirmesi gerektiğine' dikkat çekti. Cezaevlerinin insanları islah edemediğini vurguladı.

CHP’nin infaz düzenlemesini şekil yönünden Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini belirten Poyraz, mahkemenin dosyayı 8 ay ele almayacağını dile getirdi:

"Bu süreçte Barışlar, Osman Kavala ve pekçok siyasi zaten cezalarının büyük kısmını yatmak zorunda kalacaklar. Bir yıl kadar önce Kazan’da Sayın Kılıçdaroğlu’na bir saldırı, linç girişimi olmuştu. Biliyor musunuz, hâlâ davası açılmadı. Aynı şey başka bir siyasi lidere olsa ne olurdu? Hukuki güvence herkese lazımdır."