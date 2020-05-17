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    'Ekonomik sıkıntılar 'listelerle' örtülüyor'

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    Ekranlardan sosyal medyadan “infaz listeleri” yayınlanır oldu. Ak Parti yönetimi neden bu çıkışlara yanıt vermiyor ve sessiz kalıyor? Siyaset ve ekonominin gündemi, turizmde virüse rağmen açılacak olan sezon hafta sonu RSFM’de konuşuldu.

    Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel ve CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke gündemi Ahu Özyurt’la Pazar günü yayınlanan Fotoğrafın Tamamı programında yorumladı.

    ‘AK Parti gündemi değiştirme derdinde’

    Bahattin Yücel, “Türkiye’nin en uzun iktidarını yaşayan AK Parti, ekonomide kötüye gidişi durduramamanın moral bozukluğunu taşıyor. Onun için kamuoyu algısını ve dikkatini başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Suçu Korona’ya yüklemek istediler ama orada da çok yeterli olamadılar” dedi ve devam etti:

    “Bu çıkanların çok kıymet-i harbiyesi yok. Ak Parti’nin kendi seçmenini tutmak için bulduğu formüller. Muhalefetin de gündemi olmadığı hissiyatı içindeyim. Oy alarak iktidar olduğu için Ak Parti’ye benzeme sendromu yaşıyor. Yeni bir paradigma yaratmalı. Tıp camiası Cumhuriyet’in kazanımı ve milleti bilimle barıştırdı”.

    'Turizm için yeni kaynak yaratılmalı'

    Bahattin Yücel, turizm sektörünün bu seneyi nasıl geçireceğini de şöyle yorumladı:

    “Avrupalı müşterinin hem sağlık kaygıları var hem de tatile harcayacağı para azaldı. Akdeniz havzasında insanlar kendi imkanlarıyla sağlık imkanlarını alacakları yerlere gidecekler. Bunlar villalar, butik oteller, tatil köyleri ve ikinci konutlar olabilir. Tanınmış otel zincirleri zaten sertifikasyona gitmeye başladılar. Ama denizde 1. Sıranın dışındaki otellerde talep düşüşü olacak. 2 Milyon çalışan var. 34 sektör etkileniyor. Bu sektördeki düşüş Türkiye ekonomisini ciddi olarak sarsacaktır”.

    ‘İktidar kavga ediyor, faturayı hak ödüyor’

    Selin Sayek Böke ise, Koronavirus’un ekonomiyi tamamen durdurduğunu belirtti ve “işsiz olanın iş bulması imkansız oldu, sosyal yardım alanın kaygıları artıyor. Bu durumda devletin ekonominin ta kendisi olması gerekir” dedi.

    Türkiye’nin 437 Milyar dolarlık borcu olduğuna dikkat çeken Selin Sayek Böke, “Bu borcu istemeye başlarlar çünkü, belirsizlik dünyayı da etkiliyor. Nasıl biz evimize kapanmak istiyorsak, para da güvenli limana evine dönmek istiyor. Bize borç verenlerin büyük kısmı artık bu şartlarla borç vermek istemeyecek. Çünkü artık “yarın kalkıp bizimle kavga edip etmeyeceğizi bilmiyoruz, yarın bir yönetmelikle bize ceza kesmeyeceğinizi bilmiyoruz” diyecekler. İktidar kendi kuyruğu ile kavga ettiğinde bedeli bütün millet ödüyor” diye konuştu.

    Böke, iktidarın açıktan kavga ettiği kurumlarla perde arkasında anlaşma yaptığını vurguladı ve “şeffaflıktan uzak her anlaşma gibi bunların da maliyeti çok daha fazla oluyor” dedi.

     

    Etiketler:
    Turizm, AK Parti, CHP
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