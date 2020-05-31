'Haziran sonu büyük işsizlik dalgası gelebilir'

Ali Babacan’ın dijital ve sosyal medya atağı ne anlama geliyor? Yeni nesil siyasette aradığını bulabilecek mi? Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? Kabine değişikliği olacak mı? Gelişmeler RS FM’de 31 Mayıs Pazar günkü yayının konusuydu.

Gazeteci Veysi Dündar ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, kulisleri ve seçim ihtimallerini de yorumladı.

'Babacan giderek daha etkili oluyor'

Yeni partilerin iktidarı rahatsız ettiğini belirten Veysi Dündar, “Youtube’daki Babacan röportajı 1 milyonu aştı, bunda belki herkesin evde olmasının da etkisi olabilir ama belli ki Türkiye’de insanlar yeni siyasetçiler görmek yeni şeyler duymak, çözüm odaklı bir siyaset istiyor” dedi. Dündar şöyle devam etti:

“İktidar ve çevresindeki partiler siyaseti yönlendiremiyor ve yüzde 50+1’i geçemeyecekleri görülüyor. Yeni partilere çok da eleştiri var. Ama halkın bunları izleyip desteklemesi gerekiyor. Bu iktidarın değişmesi yönünde bir hava oluşuyor. Babacan’ın sert çıkışının siyasette alıcısı var. Her yeni yayında daha da hedefe atış yaptığını görüyoruz. Sayın Erdoğan muhatap almıyor gibi görünse de takip ediyor.”

'Haziran sonu büyük işsizlik dalgası gelebilir'

Aydınlık Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ise erken seçim ihtimallerini yorumlarken, önce siyasetin dilinin hızlı bir biçimde sertleştiğine dikkat çekti.

“Eğer seçimler 2023’te olacaksa emanet milletvekili meselesine gerek yok. Bu partiler gerekli hazırlıkları yaparlar. Bu tartışmanın bu şekilde büyümesi, bir baskın seçim ihtimalinin arttığını gösteriyor. Çok kötü bir ekonomik kriz geliyor. 30 Haziran’da üç aylık işten çıkarma yasağı bitiyor. İş çevrelerinden aldığım izlenim, büyük bir iş çıkarma dalgası geliyor. Hizmetler sektörü kapalı. Kolay da geçeceğe benzemiyor.”

Özçelik, seçimin çok hızlı yapılması gerektiğine dikkat çekerken, “2021’e kalırsa iktidar seçime gidemez. Gidecekse, çok hızlı 30-40 milyar dolar borç bulup Kasım’a bile kalmadan seçimi yapmak zorunda. Aksi taktirde tablo çok daha ağırlaşacak.