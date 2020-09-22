'Muhalefet neredeyse kasten hata yapıyor diyeceğim'

Merkez Bankası kararları neden hala önemli? İYİ Partili Ağıralioğlu neden "Yunanistan’ın silah alacağı para kadar miktarla biz dolandırıldık" dedi? Anketlerde muhalefet neden yüzde 45 bandına takıldı? Avrupa salgını nasıl yönetiyor? İşte geçen hafta sonunda Ahu Özyurt'la Fotoğrafın Tamamı'nda konuşulanlar.

Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt’un sorularını yanıtlayan ekonomist Kerim Rota, “Merkez Bankası geçen ay da faizleri arttırmadı ama bu arada mevduat faizlerinde 3-4 puanlık bir artış, kredi faizlerinde de 4-5 puanlık artış görülüyor. Piyasa sonunda yapması gerekeni yapıyor” dedi.

Rota şöyle devam etti:

'Türkiye iyi yönetilse yüzde 2 ile borç bulabiliriz'

“Moody's notu indirmeden önce de Türkiye yatırım liginde küme düşmüştü. Bunu da risk priminden anlıyoruz. 500’lerde bu rakam. Bu Türkiye’ye benzer ülkelerden 300-350 puan yukarıda. Finansal bir enstrüman değil bu, Türk Hazinesinin yurt dışında ödediği faizdir. Türkiye doğru yönetiliyor olsa Hazine, büyük şirketlerimiz yüzde 2 ile borç bulabilecekti. Şimdi yüzde 5’lerle bulabiliyor. Bu aradaki 3 puan nedir biliyor musunuz? O 3 puan, bu şirketlerin bu sene işe alabileceği ama almadığı yeni üniversite mezunlarıdır. Çözümün sırrı ortada bir sorun olduğunu kabul etmekten geçiyor.”

'Dolandırıldık ve bir bakan bile görevden alınmadı'

İYİ Parti Sözcüsü İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da sosyal medyada rekor kıran, 'dolandırıldık' videosunun hikayesini şöyle anlattı:

"Büyük devlet olmanın yolu, büyük işler yapmaktan geçer. Bu da iyi insan envanteri ile olur. Dünya ekonomisinden aldığımız pay 1980 ile birebir aynı. Binde 86. O zaman da o kadarmış şimdi de bu kadar. Biz de para bastık, ABD de bastı. ABD neden enflasyon hissetmiyor? Dünya ekonomisinin yüzde 25’ini üretiyor. İsteriz ki dünya gençleri ODTÜ’de okumak istesin, İTÜ’ye girebilsem desin. İsraf etmeyeceksiniz, milletin alın terini esere dönüştüreceksiniz. Sonuçta evet büyük devletiz. Fransa’nın Yunanistan’a uçak sattığı paraya biz sadece Telekom’da dolandırıldık ve bir tane bakan, bir tane bürokrat bile gitmedi. O kadar da sağlamız. Latife ile karışık bu gerçektir. Büyüklüğümüzü de bilelim."

'Seçmenin yüzde 20'si hâlâ adres arıyor'

MetroPoll Araştırma Şirketi Kurucusu Özer Sencar ise, ağustos ayında yapılan araştırmada çıkan çok çarpıcı bir veriyi açıkladı. Kararsız seçmen ve protesto oyunun yüzde 20 gibi bir yüksek orana ulaştığına dikkat çeken Sencar, şöyle devam etti:

“CHP ve İYİ Parti’nin oyunu arttırabilmesinin tek yolu, bu 2 yıldır anketlerde çıkan yüzde 20 civarındaki kararsız, protesto oyu. Onlara derdini anlatmak zorundalar. Bu yüzde 20’nin bir kısmı sandığa gitmeyecek. Ama en az 12-13 puanı oy kullanacak. Pasta küçük ama kimin ne alacağı sonucu belirler. Bu kitlenin 7-8 puanı AK Parti’den uzaklaşan kitle. 2-3 puanı olay bazlı AK Parti’ye gidebiliyor, sonra dönüyor. Ayasofya olayı gibi. 15 puanlık bölümü gidecek yer arıyor. Muhalefet bunlara etkili bir şey söyleyebilmiş değil. Ve muhalefet hala Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi kabiliyetini anlayabilmiş değil. Millet İttifakı’nın ayrım yapmadan bir demokrasi ittifakı olarak herkesi içlerine almaları gerekir. Güçlü liderler rakiplerini de seçebilen liderlerdir. Aday etrafında politika üretmek her zaman yıkılabilir. Hedefler üzerinde uzlaşmaları gerekir.”

İspanya'da yeni Kovid-19 tedbirleri

Cumhuriyet Gazetesi Madrid Temsilcisi Elçin Poyrazlar da İspanya’daki Kovid-19 tedbirlerini paylaştı. “Madrid yerel yönetimi bazı bölgelerde kısıtlamalar getirdi. İşiniz varsa ve okula gidecekseniz evden çıkabileceksiniz. Toplantılar 10 kişiyi geçemeyecek” diyen Poyrazlar, özellikle servis sektörünün ve turizmin çok yara aldığını belirtti.

“Kafelerin yüzde 50 kapasiteyle çalışmasına izin var ve açık havada olmaları gerek. Bunda şimdilik bir kısıtlama yok ama olursa da büyük tepki toplayacak çünkü turizm ve servis sektörü aylardır büyük sıkıntı çekiyor. Okullar devam ediyor. Tedbirler bölgesel olarak alınıyor, toptan bir kapatmadan şimdilik söz edilmiyor.”

Poyrazlar, Doğu Akdeniz krizinde daha fazla tırmanma beklemediğini de söylerken, İspanya, İtalya ve Almanya’nın AB Zirvesinde daha soğukkanlı bir sonuç için tavır alacağını, Türkiye’ye de ciddi yaptırım gelmesinin pek mümkün olmadığını belirtti.