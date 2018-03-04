Yazar Erdoğan: Türklere yapılan, sistemli bir soykırımdı

Yazar Feyiz Erdoğan, “Türklere karşı 20. yüzyılın ilk yıllarında yapılan eylemler, sosyolojik bir soykırımdı. Yapılan sadece sistemli bir ‘yer değiştirme’ olsaydı ‘etnik temizlik’ olarak adlandırabilirdik. Fakat etnik temizlik, silah zoruyla yapılınca bunun adı da soykırım oluyor. Bu sebeple Türklere yapılan olay, sistemli bir soykırımdı” dedi.

Balkanlardan göç ederek Türkiye'ye gelmek zorunda kalan ailesinin gerçek hikayesinden ilham alarak ‘Memleket Kokusu' isimli romanını yazan Feyiz Erdoğan, Gündem Dışı'nda Serhat Sarısözen'in konuğu oldu.

"1912 yılı Balkan Türkleri için çok acı bir yıl olmuş" diyen Erdoğan, "O nesil çok şanssız bir nesilmiş, çok acılar çekmiş" diye konuştu.

© AA/ Emrah Yorulmaz Erdoğan: Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirlerinin zıttı olarak görmemeliyiz

"1912'ye kadar Balkanlar'da huzur içinde yaşayan halklar, bu tarihten sonra çetelerin de işin içine girmesi, cinayet ve tecavüz vakalarının artmasıyla bir arada yaşayamaz hale geliyorlar" diyen Erdoğan'a göre, bunun başlıca sebebi alınan yanlış siyasi kararlar.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Hatalı siyasi kararlar alınmasaydı, Balkanlar'daki devletlerin ayrılma süreçleri daha yumuşak atlatılabilirdi. Bu kadar büyük bir kayıp olmaz, böyle bir trajedi yaşanmazdı. İngiltere'nin kendi kolonileri ile kurduğu düzen yapılabilirdi. İngiltere nasıl yumuşak, yavaş yavaş çekilmişse Osmanlı da aynısını yapabilirdi. Osmanlı'nın yaptığı stratejik bir askeri hata var. Sayı olarak daha az olmasına rağmen Osmanlı'nın taarruza kalkması büyük hata. Yukarıda yapılan hatalar daha sonra ne yaparsanız yapın aşağıda telafi edilemez. Osmanlı, tehlikeyi sezinlemekte geç kalmıştır ve tehlikeyi anladıktan sonra da harp planını yanlış yapmıştır. Yapılan bu yanlışlar olmasaydı bu kadar insan ölmezdi."

© AA/ Evrim Aydın Kılıçdaroğlu: Osmanlı'da millet mi vardı? Cumhuriyetle beraber oldu

Yazar Erdoğan, "Türklere karşı 20. yüzyılın ilk yıllarında yapılan bu eylemler, sosyolojik olarak bir soykırımdı. Yapılan sadece sistemli bir ‘yer değiştirme' olsaydı ‘etnik temizlik' olarak adlandırabilirdik. Fakat etnik temizlik silah zoruyla, öldürmelerle, katliamlarla yapılınca bunun adı da soykırım oluyor. Bu sebeple Türklere yapılan olay, sistemli bir soykırımdır" şeklinde konuştu.

‘VATAN MÜDAFAASI İÇİN OLMADIĞI SÜRECE HARP BİR CİNAYETTİR'

Ataları Türkiye'ye ulaşmayı başardıktan sonra, aylarca sokakta ve cami avlularında yaşamak zorunda kaldığını belirten Erdoğan, "Aylar sonra göçmenlerin boş olan her yere, bazılarının ahırdan yapılan evlere yerleştirildiğini" söyledi.

Savaşın büyük bir felaket olduğunu söyleyen Erdoğan sözlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle sürdürdü: "Vatan müdafaası için olmadığı sürece harp bir cinayettir."