Kayıt
13:12 23 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Gündem dışı

    'Gelişmiş ülkelerde her mahallede bir kütüphanenin olması çok önemli'

    Gündem Dışı
    URL'yi kısaltın
    Serhat Sarısözen
    0 20

    RS FM'de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Menekşe Toprak, Almanya'nın yoksul ailelere yaptığı en büyük yatırımın şehir kütüphaneleri olduğunu belirtti. Toprak, "Gelişmiş ülkelerde her mahallede bir kütüphanenin olması imkanı dar olan çocuklara ulaşmak için çok önemli" ifadelerini kullandı.

    Serhat Sarısözen, son romanı ‘Arı Fısıltıları'nda yüzünü doğaya dönen fakat son dönemlerde Türkiye'de yaşanan toplumsal olaylara da değinen ödüllü romancı Menekşe Toprak'ı konuk etti. Toprak'a göre, gelişmiş ülkelerde her mahallede bir kütüphanenin olması çok önemli.

    çöp kamyonu-gezici kütüphane-çankaya belediyesi
    © Fotoğraf : Çankaya Belediyesi
    Ankara'da çöp kamyonu gezici kütüphane olacak
    'YAZARLIĞIMI ALMANYA'DAKİ KÜTÜPHANELERE BORÇLUYUM'

    Şu an Berlin ve İstanbul'da yaşayan; eserleri Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Sırpça'ya çevrilen Menekşe Toprak, Almanya'daki çocukluk yıllarında bir Türk kitapçı bularak oradan kitaplar aldığını ve bu sayede Türkiye'ye olan özlemini dindirdiğini söyledi. Toprak, daha sonra Almanya'daki şehir kütüphanelerinin Türkçe bölümlerini keşfettiğini belirterek, "Almanya'nın yoksul ailelere yaptığı en büyük yatırım bu. Bu kitaplar bana çok büyük ufuk açtı. Bugün yazar olduysam, bunu Almanya'daki o kütüphanelere borçluyum. 15 yaşındayken, Türkiye'ye gelene kadar bütün Türk klasiklerini okumuştum. Gelişmiş ülkelerde, her mahallede bir kütüphanenin olması, imkanı dar olan çocuklara ulaşmak için çok önemli. O kütüphaneyi keşfetmiş olman benim hayatımda çok önemli bir yer teşkil eder" diye konuştu.

    Trabzon'da pistten çıkan Pegasus uçağı
    © REUTERS /
    'Trabzon'da pistten çıkan uçak kütüphaneye dönüştürülsün'
    'İNSANLARIN MESLEKİ ENFORMASYONUYLA BİR YERE GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

    Toprak, "İnsanların mesleki enformasyonuyla bir yere geleceğini düşünmüyorum. Bir sürü akademisyenin üniversiteden atılmış bir ülkeden söz ediyoruz. Bu sebeple Türkiye'de olsaydım çok iyi bir kariyer yapardım diyemiyorum" diye konuştu.

    ‘SURİYE'DEN BUGÜN YAPILAN GÖÇMENLİĞİ, İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ GÖÇMENLİĞE BENZETİYORUM'

    Eserlerinde sık sık göç hikayeleri yazan Toprak, "Bu benim tanıklık ettiğim bir hayat. Şu an iki şehirli bir insan olsam da ben de bir zamanlar göçmendim. 1960'lardaki ve 1970'lerdeki göç ile şimdiki göç arasında büyük fark var. Türkiye'de 1980'lerdekine benzer bir siyasi göç dalgası yaşanıyor. Benim ailemin yaşadığı göç, çok korunaklı bir göçtü, her şeyden önce o dönem işleri hazırdı. Ben Suriye'den bugün yapılan göçmenliği, ikinci Dünya Savaşı'ndaki göçmenliğe benzetiyorum. O zaman da savaş nedeniyle milyonlarca insan yerinden oldu. Bu iki göç birbirine çok benziyor" şeklinde konuştu.

    'ARILAR İNSANLARA ÇOK ŞEY FISILDIYORLAR'

    "Arılar, doğadaki tozlaşmanın yüzde seksenini gerçekleştiriyor. Bugün yediğiniz sebzenin, meyvenin yüzde sekseni arıların tozlaştırması sayesinde oluşuyor. Arılar insanlara çok şey fısıldıyorlar. İnsanoğlu elleriyle doğayı yok ediyor. Her şeyden önce zamansız ölümleri fısıldıyor arılar. ‘Siz insanlar birbirinizi öldürdüğünüz ve yerlerinizden ettiğiniz yetmezmiş gibi bizleri de yerlerimizden ediyor, zehirlerinizle katlediyorsunuz' diyor. Arılar bir de doğadan çok koptunuz, bizden öğrenmeniz gereken şeyler var, diye fısıldıyorlar. Arılar, ruhların gömüldükleri yerde bile mutlu olmadıklarını fısıldıyorlar."

    Norveç'te kurulan tohum bankası
    © Fotoğraf : Global Crop Diversity Trust
    Norveç'te 'kıyamet kütüphanesi' kuruldu
    'SLOGAN, ISSIZLIĞI VE YASI REDDEDEN BİR KAVRAMDIR'

    Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Slogan atan insanlar var kitapta bolca. Ama öte yandan slogan, ıssızlığı ve yası reddeden bir kavramdır. Ölü defnedilirken sessiz olunur. Ama siyasi bir ölüm olduğunda slogan da atılıyor bizim ülkemizde. Slogan atmanın, yas tutmayı da engelleyen bir tarafı var. Öfke patlaması olsa da kitabımın daha ziyade bir yas kitabı olduğunu, bir yas halinin hakim olduğunu düşünüyorum."

    Etiketler:
    Kütüphane, Menekşe Toprak, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Türkiye’den Bab’a spor kompleksi
    Türkiye'den El Bab'a spor kompleksi
    Karikatür
    'Azak Denizi'ni mayınlarla kaplayalım'
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet