‘Antisemitizmin temel sebeplerinden biri Yahudi ile İsrailliyi ayıramamak’

‘YAHUDİ NEFRETİ, YAHUDİLERİN BAŞA ÇIKMAK ZORUNDA KALDIKLARI BİR OLGU'
Yayında, kitabında Yahudilere özel uygulamalardan da bahsettiğini vurgulayan Rita Ender, "Yahudi nefreti anlamına gelen ‘antisemitizm' dünyada Yahudilerin başa çıkmak zorunda kaldıkları bir olgu. Bunun birebir örnekleri kitabımda da var. Antisemitizmin temel sebeplerinden biri Yahudi ile İsrailliyi ayıramamaktan ileri geliyor" dedi.
Ender, "Kitabı yazarken, Yahudiliğin bir aile değeri olduğunu fark ettim çünkü Yahudilik, aileyle yaşanan bir olgu. Hukukçuyum, inanç özgürlüğü hakkında da çok okumaya çalışıyorum. İnancın, bir hak olarak kişinin iç dünyası ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu ikisini birlikte değerlendirmek gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)