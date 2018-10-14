Rita Ender: Yahudilik aileyle yaşanan bir olgu

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına katılan Rita Ender, Yahudiliğin bir aile değeri olduğunu dile getirerek "Yahudilik aileyle yaşanan bir olgu" ifadelerini kullandı.

© REUTERS/ Leah Millis Almanya'dan Zuckerberg'e soykırım tepkisi: Antisemitizmin hiçbir alanda yeri olmamalı Serhat Sarısözen ile Gündem Dışı'nın konuğu olan Rita Ender, Türkiyeli otuz genç Yahudi'yle aile yadigârları üzerine söyleşti ve bu söyleşileri ‘Aile Yadigarları' isimli kitabında topladı. Söyleşiler okuyucuya hayat hikâyeleri anlatıyor, farklı Yahudilik kültürleri hakkında canlı izlenimler sunuyor ve yadigâr kavramı üzerinden, geçmişle yüzleşmenin ve hatıra ‘kurmanın' canlı tecrübelerini aktarıyor.

‘YAHUDİ NEFRETİ, YAHUDİLERİN BAŞA ÇIKMAK ZORUNDA KALDIKLARI BİR OLGU'

Yayında, kitabında Yahudilere özel uygulamalardan da bahsettiğini vurgulayan Rita Ender, "Yahudi nefreti anlamına gelen ‘antisemitizm' dünyada Yahudilerin başa çıkmak zorunda kaldıkları bir olgu. Bunun birebir örnekleri kitabımda da var" dedi.

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Ender, "Kitabı yazarken, Yahudiliğin bir aile değeri olduğunu fark ettim çünkü Yahudilik, aileyle yaşanan bir olgu. Hukukçuyum, inanç özgürlüğü hakkında da çok okumaya çalışıyorum. İnancın, bir hak olarak kişinin iç dünyası ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu ikisini birlikte değerlendirmek gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.