Nazım Hikmet’in annesi ve Osmanlı'nın ilk kadın nü ressamı: Celile Hanım

Nazım Hikmet'in annesi, Yahya Kemal'in sevgilisi Osmanlı'nın ilk kadın nü ressamı Celile Hanım, ‘Kürk Mantolu Madonna' başta olmak üzere eserleri geniş kitlelerce okunan Sabahattin Ali ve Türkiye'nin ilk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale hakkında yazdığı tarihi romanlarıyla her daim çok satanlar listesinde yer alan Osman Balcıgil, Gündem Dışı'nda Serhat Sarısözen'in stüdyo konuğuydu.

Gerçek kişilerden ve tarihi olaylardan esinlenerek yazdığı romanlarıyla bilinen Osman Balcıgil, 'Ela Gözlü Pars: Celile' isimli kitabında okuyucusunu Nazım Hikmet'in 15 Ocak 1902'de doğuşundan öncesine götürüyor.

Balcıgil, Celile Hanım'ın yaptığı nü resimlere ilişkin olarak, "Celile Hanım, ‘Neden benim resimlerime yatak odanıza asıyorsunuz? Neden salonunuza koymuyorsunuz?' şeklinde kızıyordu" diye konuştu.

Balcıgil, "İçinde yaşadığımız toplumu küçümsemememiz lazım. Celile Hanım o dönemin Fransa'sında, İngiltere'sinde yaşayan entelektüel bir hanımla karşılaştırabileceğiniz bir kadındır" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Balcıgil, "Nazım Hikmet'te öne çıkan annesi Celile Hanım'dan aldığı genlerdir, babası annesine göre daha pasiftir. Nazım Hikmet'in ihtilalci yani annesinden gelmektedir" diye konuştu.

© Fotoğraf : Twitter Kürk Mantolu Madonna tartışmasına Sabahattin Ali'nin kızından yorum: Yazıklar olsun

Sabahattin Ali'nin bir pop ikonu gibi algılandığını söyleyen Osman Balcıgil, "Kürk Mantolu Madonna'yı okuduğunuzda Sabahattin Ali'yi anlayamazsınız. Sabahattin Ali aslında gazetelerde ve dergilerde yazdığı yazılardır ve siyasal mücadelesidir. Yeni jenerasyon Sabahattin Ali'nin kim olduğunu bilmeden Sabahattin Ali'yi sevdi. Ben Sabahattin Ali'nin bilinerek sevilmesinin daha yararlı olacağını düşündüm, onun için Sabahattin Ali'yi yazma ihtiyacı hissettim" dedi.